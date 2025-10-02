Systemspecialist (Linux) till IntraPhone Solutions
Neway i Sverige AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-10-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Neway i Sverige AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Helsingborg
, Ronneby
eller i hela Sverige
Om IntraPhone
IntraPhone är en del av Addnode-koncernen och har sedan 2001 utvecklat några av marknadens främsta verktyg för kvalitetssäkring och effektivisering inom äldreomsorgen. Våra appar och molnbaserade tjänster används idag av ett åttiotal kommuner runt om i Sverige.
Vi är 23 medarbetare och de flesta utgår från vårt centralt belägna kontor på Södra Förstadsgatan i Malmö.
Om rollenSom Systemspecialist blir du en del av vårt IT-team som ansvarar för allt från servrar och klienter till nätverk och felsökning. Du får arbeta i en miljö där du både kan bidra med din kompetens och utvecklas vidare. Rollen är bred och varierande - här får du ta stort ansvar, se resultatet av ditt arbete och vara med och bygga lösningar som gör skillnad i vården.
Din kompetensFör att lyckas i rollen ser vi att du har flera års erfarenhet av systemdrift och att du är trygg i följande miljöer:
Linuxmiljöer (Debian, Ubuntu)
Bash-skript
Grundläggande nätverkskunskaper i Linux
Utöver detta är det meriterande om du har erfarenhet av, eller intresse för att utvecklas inom exempelvis:
Databaser (MariaDB, Galera)
Brandväggar och säkerhet (Shorewall/IPtables, pfSense)
Applikations- och webbservrar (Tomcat, Apache httpd)
Virtualisering, containers och orkestrering (Proxmox, Kubernetes, OCI, Traefik)
Övervakning och logghantering (Icinga, ELK-stack)
Automatisering och CI/CD (Gitlab, Gradle)
Vi söker dig som är teknikintresserad, nyfiken och lösningsorienterad. Du uttrycker dig obehindrat på svenska, både i tal och skrift, och har även goda kunskaper i engelska.
Kontakt och ansökanI denna rekrytering samarbetar vi med Filip Morfiadakis på Neway. Vid frågor är du välkommen att kontakta Filip på 0707-57 91 10 eller via neway.se.
Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen till IntraPhone - där vi tillsammans skapar digitala lösningar som gör skillnad i vården! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Neway i Sverige AB
(org.nr 559212-7913), https://neway.se Arbetsplats
Neway Kontakt
Filip Morfiadakis filip@neway.se +46 707579110 Jobbnummer
9538284