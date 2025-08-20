Systemsäkerhetsingenjör till flygindustrin
2025-08-20
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-08-20Beskrivning av jobbet
Är du intresserad av att ta nästa steg i karriären och för kunds räkning arbeta med systemsäkerhet? Spana in denna annons!
Vår högteknologiska kund i Trollhättan befinner sig just nu i en spännande och högexpansiv fas och behöver stöttning av en ingenjör med inriktning mot systemsäkerhet. Den avdelning som uppdraget genomförs på jobbar främst med produktstödjande aktiviteter kopplat mot jetmotorer men arbetar även med utveckling och uppgraderingar. En stor del av verksamheten är fokuserad på JAS 39 Gripen-motorer men även stationära gasturbiner och utveckling av nästa generations motorkoncept ingår i verksamheten.
De önskar nu förstärka sitt helmotorteam med en systemsäkerhetsingenjör som kommer jobba med att:
Säkerställa och värdera flygsäkerheten för hela produkten och dess systemfunktion tillsammans med andra erfarna systemsäkerhetsingenjörer
Med hjälp av FMECA och felträd, samt analysprogramvaror såsom Reliability Workbench, analysera systemsäkerheten
Löpande bidra till att införa förbättringar i metoder och verktyg
Säkerställa att kundkrav och standarder följs så som MIL-STD-882E och H SYSTSÄK. Formella processer, standarder och noggrann dokumentation kommer utgöra grunden av ditt arbete.
Felsökning, problemlösning och utredningsarbete kopplat till användning av motorer i tjänst eller vid underhåll/provning
Träffa och samarbeta med kunder, slutanvändare och andra samarbetspartners
Inledningsvis kommer du behöva lägga stor tid på att förstå produkten (jetmotorn) och att förstå företagets processer och dokumentation av systemsäkerhetsverksamheten.
Kandidatutvärdering kommer ske löpande så tveka inte att söka direkt. Sista ansökningsdatum 2025-10-08.Kvalifikationer
För att vara en passande kandidat har vi följande krav:
Högskole- eller Universitetsexamen inom teknisk fysik, elektroteknik, maskinteknik, flygteknik eller liknande
Ett genuint intresse av att förstå produkter från ett systemperspektiv, hur system och delsystem samverkar
Starkt intresse för flygsäkerhet och luftvärdighet
Behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du välorganiserad och strukturerad, driven, noggrann och positiv
Du är en lagspelare med ett ödmjukt förhållningssätt
Dessutom meriterande med:
Några års erfarenhet av systemsäkerhetsarbete, gärna med inslag av mjukvara, mekanik och/eller elektronik
Tidigare erfarenhet från jobb inom flygindustri eller från att ha jobbat med hela motorsystem och systemintegration på andra system
Befattningen kräver att kandidaten genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För denna roll ställs krav på svenskt medborgarskap. Även registerkontroll och drogkontroll krävs inför tillsättning av rollen.
Ytterligare information
AFRYs Future Graduate Program sker i samarbete med ett externt företag vars ambition efter avslutat Future-uppdrag är att erbjuda konsulten en fast anställning i sin organisation.
Läs mer om vår Future-väg här https://afry.com/sv/afry-future-graduate-program
För frågor kring tjänsten eller Future-konceptet, kontakta rekryterande chef på paulina.araus@afry.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringspartner Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
