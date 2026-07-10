Systemplanerare - Kraftsystemanalys
E.ON Sverige Aktiebolag / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Vill du vara med och utveckla framtidens elsystem och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle? Hos oss inom Systemplanering arbetar vi med att säkerställa en säker och robust drift av E.ONs regionnät samtidigt som vi utvecklar morgondagens arbetssätt genom data, digitalisering och smarta analyser.
Vi är ett team på 11 systemplanerare i Malmö och söker nu en erfaren kollega som vill kombinera avancerad kraftsystemanalys med utvecklingen av framtidens systemplanering.
Din roll
Som Systemplanerare analyserar och planerar du driften av vårt regionnät – ett komplext elsystem där den pågående energiomställningen ställer höga krav på stabilitet och flexibilitet. Du genomför tekniska analyser, planerar för säkra driftlösningar vid exempelvis planerade avbrott och samarbetar nära driftorganisationen för att säkerställa en trygg och effektiv elförsörjning över tid. Du arbetar även med frågor som rör spänningskvalitet, reaktiv effekt och validering av anslutningar från nya elproducenter.
Samtidigt får du en viktig roll i att vidareutveckla systemplaneringen med fokus på automatisering och digitala, datadrivna lösningar – där hoppas vi att du vill vara med och göra skillnad.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elkraft, energisystem eller motsvarande och några års erfarenhet av arbete inom regionnät, stamnät, driftverksamhet, kraftsystemanalys eller liknande. Erfarenhet av analysverktyg, programmering, dataanalys eller automatisering är meriterande, liksom erfarenhet av RfG, DCC eller andra europeiska nätkoder.
Som person ser vi att du drivs av att förbättra verksamheten och ser möjligheter att använda data och ny teknik för att skapa effektivare arbetssätt. Du är en nyfiken och analytisk person som tycker om att förstå samband och hitta hållbara lösningar. Med ett helhetsperspektiv och ett gott samarbetsfokus bidrar du till att göra komplex information begriplig och användbar. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra och drivs av att skapa värde genom kunskapsdelning och utveckling.
Hur är det hos oss?
Du blir en del av ett engagerat team med hög teknisk kompetens och stort fokus på samarbete och kunskapsdelning. Hos oss får du möjlighet att kombinera operativt arbete med långsiktig utveckling och vara med och forma framtidens systemplanering genom ny teknik, datadrivna arbetssätt och smartare analyser.
Vi erbjuder stort eget ansvar, möjlighet att påverka och en öppen kultur där idéer uppmuntras och utveckling står i fokus. Din närmsta chef, Jenny Havander, är en coachande ledare som ger dig stort eget ansvar och uppmuntrar egna initiativ. Med ett nära samarbete och en öppen kultur skapar hon goda förutsättningar för dig att utvecklas och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle!
Sista ansökningsdag är den 24 juli.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Jenny Havander, jenny.havander@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.ON Sverige Aktiebolag
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 20 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Energidistribution AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
9998862