Systemingenjör till MilDef!
2025-11-03
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Nu har du chansen att ta en nyckelroll i ett högteknologiskt bolag och bidra till Sveriges trygghet genom att arbeta med kritiska system och innovativa projekt i en engagerad och samarbetsvillig miljö med kravhantering och verifiering i centrum!
OM TJÄNSTEN
Vår kund MilDef utvecklar och levererar robusta IT-system för både svenska och internationella försvarsaktörer. Genom avancerade hård- och mjukvarulösningar bidrar de till säker kommunikation och operativ förmåga inom Sverige, NATO och dess allierade.
I rollen som systemingenjör hos MilDef får du en central roll i att säkerställa kvalitet och funktionalitet i deras försvarssystem. Du arbetar med kravställning, kravanalys, kravnedbrytning och verifiering genom hela projektflödet. Du kommer på daglig basis få bryta ner kundkrav, bedöma system- och organisationspåverkan, samt ta fram verifikat för att säkerställa att krav uppfylls. Utöver detta kan du förvänta dig att bli en del av en flexibel och innovativ organisation där du får arbeta nära projekten och följa utvecklingsinitiativ på nära håll.
Du erbjuds
• Ett inledande konsultuppdrag på 6 månader med mycket god möjlighet till förlängning eller överrekrytering.
• Möjligheten att arbeta i en engagerad och stöttande miljö där dina idéer och insatser värdesätts.
• Kontinuerligt lärande och karriärutveckling i en team-orienterad miljö som främjar innovation och samarbete.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll fokuserar på hela livscykeln för krav och verifiering inom systemutveckling. Du kommer att ansvara för att analysera, specificera, spåra och testa krav för komplexa försvarssystem, säkerställa kvalitet och funktionalitet från start till slut.
• Identifiera och analysera krav inom pågående och framtida projekt
• Kravnedbrytning och allokering för tydliga krav på rätt delsystem
• Upprätta kravspårbarhet för att säkerställa assurans mellan krav, design, implementation och tester
• Inrätta verifieringsstrategier, var och när delsystem ska testas för att säkra en fungerande slutleverans
• Ta fram testspecifikationer för olika delsystem inför testtillfällen
• Genomförande och analys av testresultat för att säkerställa att systemet fungerar enligt kraven
• Bryta ner kundkrav och bedöma system- och organisationspåverkan
VI SÖKER DIG SOM
• Kandidatexamen eller motsvarande utbildning inom datavetenskap, systemutveckling, elektronik eller mekatronik
• Förmåga att analysera komplexa system och identifiera problem i ett tidigt skede
• Erfarenhet av att skriva tekniska rapporter, kravdokument och testplaner på ett tydligt sätt
• Erfarenhet av att arbeta med tvärfunktionella team med flera discipliner
• Förståelse för Systems Engineering-processer, inklusive kravanalys, specifikation, spårbarhet, förändringshantering, testmetodik och strategi
• Mycket god Svenska och Engelska, i tal och skrift.
Denna tjänst är säkerhetsklassad och för att kunna påbörja uppdraget behöver du kunna genomgå och bli godkänd i samtliga steg av säkerhetsprövningsprocessen, inklusive bakgrundskontroll och uppgiftsinhämtning.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från försvars-, telekom- eller säkerhetsbranschen
• Kännedom om modellbaserad systemutveckling
• Erfarenhet av verktyg för kravhantering eller testledning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
MilDef är en global systemintegratör och helhetsleverantör specialiserad på robust IT för försvars- och säkerhetsdomäner. Företaget tillhandahåller hårdvara, mjukvara och tjänster som skyddar kritiska informationsflöden och system. Med 500 anställda globalt är MilDef Sverige 99% Sverige-fokuserat och arbetar främst mot NATO, Norden, EU, försvar och regering. MilDef grundades 1997 och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2021.
