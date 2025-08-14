Systemingenjör till framtidens radarsystem!
Saab AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-08-14
Vill du vara med och utveckla teknik som spelar roll - tillsammans med andra engagerade kollegor?
Din roll
Som systemingenjör hos oss får du en central roll i att forma och utveckla avancerade radarsystem och bidra till vår gemensamma framgång. Du arbetar med hela systemets livscykel - från idé och design till färdig produkt - i ett team där erfarenhet och olika perspektiv värdesätts högt.
Product Unit Giraffe AMB & Arthur är en del av Business Unit Surface Sensor Solutions inom Saab Surveillance. Vi utvecklar avancerade mark- och sjöbaserade radarsystem och tillhör ett globalt teknikföretag med stora resurser och möjligheter.
Hos oss blir du en nyckelperson i teknisk utveckling och får möjlighet att påverka både små och stora beslut. Du kommer bland annat att:
*
Leda tekniskt arbete och ha nära kontakt med kunder
*
Bidra till och forma våra produkters systemarkitektur
*
Fördjupa dig inom områden som signalbehandling, systemarkitektur, informationssäkerhet eller systemmekanik - beroende på ditt intresse och din erfarenhet
Du blir en del av ett engagerat och inkluderande team där vi stöttar varandra, delar kunskap och bygger lösningar tillsammans. Vi tror på att varje persons unika perspektiv och erfarenheter är värdefulla för vår gemensamma framgång. Här finns också goda möjligheter att växa - både tekniskt och som ledare. Vi erbjuder olika utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att hjälpa dig att nå dina karriärmål och utvecklas som person.
Varför välja oss?
Hos oss får du:
*
En kreativ arbetsmiljö där teknik möter samhällsnytta
*
Kollegor som värdesätter samarbete, mångfald och balans
*
Möjlighet att utvecklas - både i din tekniska roll och som ledare
*
Flexibilitet och en organisation där det är högt i tak
Vi tänker oss att du är en nyfiken och analytisk person som trivs i samarbete och gärna tar egna initiativ. Du gillar att arbeta med komplexa frågor, och samtidigt göra det tillsammans med andra - från utvecklingsingenjörer till projektledare och kunder. Du är kommunikativ, strukturerad och ser helheten.
Vi ser gärna att du har:
*
Civilingenjörsexamen eller motsvarande akademisk bakgrund
*
Minst 5 års erfarenhet av tekniskt utvecklingsarbete
*
God förmåga att uttrycka dig i både svenska och engelska
Vi välkomnar särskilt erfarenhet inom något eller några av följande områden:
*
Systemdesign
*
Kravhantering
*
Tekniskt ledarskap
*
Informationssäkerhet
*
Mjukvaruutveckling
*
Signalbehandling
*
Mekanik
Vi tror att en balanserad arbetsmiljö är nyckeln till framgång och vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande kultur där alla kan trivas och utvecklas.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
