Systemingenjör Krafthandel
2026-05-04
Var med och forma framtidens energimarknad!
Det nordiska kraftsystemet är i snabb förändring och öppnar upp för nya möjligheter och innovationer. Hos oss får du arbeta mitt i energiomställningen och bidra till en mer hållbar framtid. Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och vill utvecklas i en framåtlutad och inkluderande arbetsmiljö.
Om jobbet
Som systemingenjör inom krafthandel arbetar du med utveckling och förvaltning av system, processer och marknadslösningar. Du har en central roll där du samarbetar nära kollegor och andra delar av verksamheten för att skapa effektiva och hållbara lösningar. Du driver förbättringsinitiativ och förändringsarbete, samtidigt som du bidrar till stabil drift och stödjer verksamhetens operativa behov. Rollen är varierad och innehåller inslag av både utveckling, projektledning och administrativa uppgifter. Hos oss får du goda utvecklingsmöjligheter och bygger upp en unik och eftertraktad kompetens.
Vi ser till att du får rätt förutsättningar genom introduktion och utbildning inom elmarknad och regelverk.
I rollen kommer du att:
Vara systemansvarig för verksamhetsnära system och stötta den operativa verksamheten
Utveckla och förbättra system och processer inom exempelvis kraftoptimering, handel och balansavräkning
Delta i användargrupper och samarbeta med interna och externa aktörer kring förändringar på elmarknaden
Arbeta med datautbyte och integrationer mellan olika aktörer
Dokumentera förändringar och bidra till struktur och kvalitet i systemförvaltningen
Vem är du?
Du är lösningsorienterad och tycker om att förstå utmaningar och bidra till fungerande lösningar. Du tar ansvar för att driva arbetet framåt, både självständigt och tillsammans med andra. Du arbetar strukturerat och är flexibel när förutsättningar förändras, och hanterar både utvecklings- och projektuppgifter samt administrativa inslag. Rollen innebär många kontaktytor, och du trivs med att samarbeta och kommunicera med olika delar av verksamheten.
Vi söker dig som har:
Teknisk högskoleutbildning, exempelvis inom data, energi eller elkraft
Intresse eller kunskap inom elmarknad, elproduktion eller energisystem
Erfarenhet av, eller intresse för, databaser och programmering
Du är välkommen att söka även om du är i början av din karriär, vi erbjuder stöd och goda möjligheter till utveckling. Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kan därför innebära att du som sökande behöver placeras i en säkerhetsklass.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vill du vara med och forma framtidens energimarknad? På Jämtkraft arbetar vi för att skapa hållbara energilösningar genom innovation, digitalisering och samverkan. Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling och balans mellan arbete och fritid är en självklarhet.
Hos oss får du:
Möjlighet att arbeta med modern teknik i en bransch i förändring
En inkluderande och stöttande arbetsmiljö där olika perspektiv värdesättas
Goda möjligheter till kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid
Placeringsort: Östersund
Omfattning/anställningsform: Heltid, tillsvidare
Önskat startdatum: enligt överenskommelse
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta avdelningschef, Andreas Wiklander, andreas.wiklander@jamtkraft.se
, 073-2755151
Fackliga företrädare
SEKO, Peter Martinsson 073-2755239
Akademikerföreningen, Mikael Eklund 072-7289680
SEKO, Peter Martinsson 073-2755239
Ansökan och CV ska vara oss tillhanda senast den 25 maj 2026.
Är du redo att göra skillnad?
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtkraft AB
(org.nr 556001-6064)
831 32 ÖSTERSUND
9889466