Systemingenjör hårdvara/elektronik

Professional Galaxy AB / Elektronikjobb / Stockholm
2026-02-10


Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion.
Vi samarbetar med erfarna seniora konsulter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande uppdrag. Vårt fokus är alltid hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Nu söker vi en senior systemingenjör inom hårdvara/elektronik för ett spännande uppdrag inom marin systemutveckling. Uppdraget omfattar konstruktion och integration av hårdvarulösningar för marina applikationer, med stor teknisk bredd och variation i arbetsuppgifterna.

Arbetsuppgifter

System- och hårdvarukonstruktion med fokus på elektronik

Framtagning av hårdvara för sikten, integrationsskåp och serverskåp

Integration av system och subsystem i marina miljöer

Framtagning och hantering av teknisk dokumentation

Felsökning, verifiering och produktkvalificering

Nära samarbete med tvärfunktionella team och kund


Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av elektronik- och systemkonstruktion, gärna inom marina eller industriella system, med bakgrund inom:

Kablage och kablagekonstruktion

Kretskort (PCB)

Blockdiagram och systemarkitektur

System- och teknisk dokumentation

Integration av subsystem

Felsökning och verifiering

Du är driven, nyfiken, strukturerad och har god kommunikativ förmåga.

Meriterande

Erfarenhet från ledande eller koordinerande roller

Erfarenhet av kablage- eller kretskortsproduktion

Kunskap inom LVDS, EMC eller liknande kvalificeringsområden


Praktisk information


Startdatum: 1 april 2026

Slutdatum: 31 juli 2026

Sista ansökningsdatum: 20 februari 2026

Urval sker löpande

Mycket goda möjligheter till förlängning

Tjänsten kan omfattas av säkerhetsskydd, vilket innebär krav på godkänd säkerhetsprövning och i vissa fall särskilda medborgarskapskrav.

Ansökan
Är du rätt person för uppdraget - eller vill du rekommendera en stark kandidat? Vänligen ansök via vårt system med:

Uppdaterat CV

Tillgänglighet för uppdragets start

Kort motivering där du beskriver varför du är lämpad för uppdraget



Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7203332-1834185".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Priya Chakraborty
priya.chakraborty@progalaxy.se
+46723398070

Jobbnummer
9734469

