Systemingenjör hårdvara/elektronik

2026-02-10
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion.
Vi samarbetar med erfarna seniora konsulter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande uppdrag. Vårt fokus är alltid hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Nu söker vi en senior systemingenjör inom hårdvara/elektronik för ett spännande uppdrag inom marin systemutveckling. Uppdraget omfattar konstruktion och integration av hårdvarulösningar för marina applikationer, med stor teknisk bredd och variation i arbetsuppgifterna.
Arbetsuppgifter
System- och hårdvarukonstruktion med fokus på elektronik
Framtagning av hårdvara för sikten, integrationsskåp och serverskåp
Integration av system och subsystem i marina miljöer
Framtagning och hantering av teknisk dokumentation
Felsökning, verifiering och produktkvalificering
Nära samarbete med tvärfunktionella team och kund
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av elektronik- och systemkonstruktion, gärna inom marina eller industriella system, med bakgrund inom:
Kablage och kablagekonstruktion
Kretskort (PCB)
Blockdiagram och systemarkitektur
System- och teknisk dokumentation
Integration av subsystem
Felsökning och verifiering
Du är driven, nyfiken, strukturerad och har god kommunikativ förmåga.
Meriterande
Erfarenhet från ledande eller koordinerande roller
Erfarenhet av kablage- eller kretskortsproduktion
Kunskap inom LVDS, EMC eller liknande kvalificeringsområden
Praktisk information
Startdatum: 1 april 2026
Slutdatum: 31 juli 2026
Sista ansökningsdatum: 20 februari 2026
Urval sker löpande
Mycket goda möjligheter till förlängning
Tjänsten kan omfattas av säkerhetsskydd, vilket innebär krav på godkänd säkerhetsprövning och i vissa fall särskilda medborgarskapskrav.
Ansökan
Är du rätt person för uppdraget - eller vill du rekommendera en stark kandidat? Vänligen ansök via vårt system med:
Uppdaterat CV
Tillgänglighet för uppdragets start
Kort motivering där du beskriver varför du är lämpad för uppdraget
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7203332-1834185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Priya Chakraborty priya.chakraborty@progalaxy.se +46723398070
9734469