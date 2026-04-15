Systemingenjör
Avaron AB / Datajobb / Karlskrona
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en roll där systemperspektivet är avgörande. I en tekniskt avancerad miljö med koppling till marina system får du arbeta med utveckling av nya produkt- och systemdesigner samt komponenter, från kravbild till övergripande arkitektur och design. Uppdraget passar dig som trivs när teknik, struktur och samverkan behöver fungera tillsammans för att skapa robusta lösningar.
Här får du vara med och säkerställa att systemen inte bara designas rätt, utan också uppfyller ställda krav genom tydliga gränssnitt, genomtänkta komponentval och ett helhetstänk kring verifiering och systemsäkerhet. Det gör rollen särskilt intressant för dig som vill påverka utformningen av komplexa lösningar i en säkerhetskritisk verksamhet.
ArbetsuppgifterDu utvecklar nya produkt- och systemdesigner samt relevanta komponenter.
Du arbetar med kravhantering och omsätter behov till tekniska lösningar.
Du tar fram övergripande systemarkitektur och design, inklusive val av huvudkomponenter.
Du definierar gränssnitt mellan olika delar av systemet och säkerställer att helheten fungerar som tänkt.
Du följer upp att det utformade systemet uppfyller uppsatta krav.
Du bidrar inom verifiering, test och vid behov även systemsäkerhet.
KravMinst 3 års erfarenhet inom liknande roller.
Högskoleutbildning inom ett relevant område, gärna med koppling till marina system.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
God samarbetsförmåga och lätt för att skapa fungerande samarbeten i tekniska miljöer.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeKunskap om integrationsarbete av system.
Kunskap om fartyg och sensorprestanda.
Erfarenhet av kravhantering och verifieringsarbete.
Körkort.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
371 34 KARLSKRONA
)
371 34 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort.
