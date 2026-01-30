Systemförvaltare Antura/utredare
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vi arbetar tillsammans med ett starkt fokus på invånarna för att skapa en framgångsrik kommun där det är gott att leva, nu och i framtiden. Det innebär att vi är flexibla, vågar prova, vågar förändra i en omvärld med snabba växlingar. Vi som arbetar i kommunen är alla viktiga pusselbitar för att det ska fungera och för att vi ska nå resultat. Lerums kommun är en tillväxtkommun och vi har många spännande projekt på gång.
Verksamhetsstöd på Sektor samhällsbyggnad har som uppdrag att stödja sektorn inom verksamhetsutveckling och GIS. Verksamheten som består av två enheter och totalt 18 medarbetare och har en bred spännvidd i uppdraget.
Vi söker nu efter en medarbetare till en kombinerad tjänst som systemförvaltare för vårt projektverktyg Antura och som utredare med inriktning statistik.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du har ett förvaltningsövergripande statistikansvar och att du stöttar sektorerna genom att ta fram statistiska underlag, tolka, bearbeta och analysera statistikuppgifter.
Att arbeta förvaltningsövergripande innebär att du jobbar tillsammans med chefer och medarbetare inom flera av kommunens verksamhetsområden såsom samhällsplanering, fastighet, utbildning, stöd och omsorg samt kultur och fritid. En viktig del i dina arbetsuppgifter är ansvaret för att i samverkan med nyckelfunktioner ta fram kommunens befolknings- och bostadsprognoser samt tillhörande redovisning till ledning, politik och berörda verksamheter.
Sektorn använder projektverktyget Antura, som är en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Tjänsten innebär ett ansvar för förvaltning och utveckling av projektverktygets funktion och drift. Uppdraget innebär att du ansvarar för att systemet fungerar i vardagen samtidigt som du tillsammans med användare och leverantör förbättrar och utvecklar systemet. I arbetsuppgifterna ingår att fånga upp önskemål och behov från användarna för kravställning mot leverantören, planera och beställa förändringar och uppgraderingar, vara ett löpande stöd för användare inklusive utbilda nya användare samt ta fram och hålla användardokumentation uppdaterad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant universitets- och högskoleutbildning.
Du har kunskap om att sammanställa, bearbeta och presentera statistik.
Du har tidigare arbetat som systemförvaltare, eller i en jämförbar roll, och har erfarenhet av Antura eller motsvarande projektverktyg.
Det är meriterande om du har haft uppdrag kopplat till samhällsbyggnadsfrågor.
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och pedagogisk. Som person söker vi någon som är samarbets- och serviceinriktad och för att bli framgångsrik i rollen krävs att du har god kommunikativ förmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
