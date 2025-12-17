Systemförvaltare
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH i Stockholm
, Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Drivs du av problemlösning i stort och smått, att underlätta vardagen för din närmaste chef och våra processledare kring gruppens processer samt digitaliserings och effektiviseringsresa?
Vi söker dig som med din gedigna kunskap och erfarenhet av tex Unit4 ERP eller liknande affärssystem trivs med att ge support där det behövs.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Rollen som systemförvaltare inom Ekonomi är bred, inte bara rutinmässig administration. Det innebär att vara specialist på det mesta eller iallafall inte vara rädd för att anta de utmaningar som behöver lösas i vår vardag på KTH. Du kommer att ansvara för löpande underhåll i vårt ekonomisystem Unit4 ERP (on-prem) såsom behörigheter, SUHF triggrar, projektkonvertering, delegationer i EFH, korrigeringar vid systemfel och annat registerunderhåll.
Som systemförvaltare är man även administratör för våra ramavtalsbanker där förståelsen för vår uppsättning av olika bankkonton och behörigheter är viktigt för KTH:s framgång.
Att snabbt och enkelt bistå med efterfrågat material och filer som avser betalflöden vid en revision ingår i rollen likväl som att vara en viktig spelare i gruppens olika projekt kring kvalité och effektivisering. Även andra arbetsuppgifter kan ingå som att hålla enklare utbildningar, skriva manualer och/eller annan stöttning inom administration till gruppen.
Om avdelningen/gruppen
Gruppen BoS (Betalningsflöden och systemsupport), som är en del av KTH:s ekonomiavdelning består av en gruppchef och 22 medarbetare inkl 2 processledare. Gruppen är uppdelat i team för leverantörs- respektive kundprocessen. Systemförvaltarrollen är direkt under gruppchefen.
Inom staben på ekonomiavdelningen finns även två systemspecialister för Unit4 ERP som vår systemförvaltare i BoS har ett nära samarbete med.KvalifikationerKvalifikationer
- Systemvetenskaplig och/eller redovisning på högskolenivå eller annan utbildning / erfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av reskontraflöden eller redovisning från lärosäte eller företag med större volymer och flöden.
- Tidigare administratör för ett ekonomisystem
- Svenska och Engelska i tal och skrift samt goda kunskaper i officepaketet eftersom detta krävs i arbetet.
För att lyckas, bidra till bästa resultat och vara en värdefull lagspelare i organisationen söker vi dig som har helhetssyn och förståelse till vårt arbetssätt. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete och tar gärna eget initiativ där behov uppstår.
Meriterande
- Innehaft rollen Superuser eller Systemförvaltare inom Agresso/Unit4 ERP
- Kunna påvisa gott resultat efter egna förbätringsförslag och genomförande inom reskontraprocessen på tidigare arbetsplats.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-4312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Susanne Owetz +4687909502 Jobbnummer
9650840