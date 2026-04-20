Systemdriven ekonom till Stureplans Resor // Stockholm
2026-04-20
Hos oss får du inte bara ett ekonomiansvar, du får en plats där din systemförståelse, ditt strukturtänk och dina idéer får påverka på riktigt. Nu söker vi dig, ekonomen som gärna går på djupet i systemen, hittar förbättringar och driver dem framåt.
Om rollen Under året tar vi hem vår ekonomifunktion från extern byrå. Det innebär att vi nu bygger upp vårt eget sätt att arbeta. Du kommer att ta ett helhetsansvar för bolagets ekonomifunktion, men minst lika viktig är din förmåga att kartlägga, ifrågasätta och förbättra hur vi jobbar i och mellan våra system.
Du arbetar nära VD och är ett naturligt bollplank i frågor som rör lönsamhet, effektivitet och budget. En stor del av rollen handlar om att bygga processer och rutiner från grunden, eller förbättra det som redan finns - med blicken mot ett smartare och mer effektivt sätt att arbeta.
Exempel på arbetsuppgifter:
Effektivisera, automatisera och utveckla processer, rutiner och systemflöden
Redovisning, avstämningar och rapportering
Hantering av skatter, moms samt kund- och leverantörsreskontra
Självständigt bokslutsarbete och kontakt med revisor
Underlag till och deltagande i budgetprocess
Löneutbetalningar och rapportering av lönestatistik
Månatlig resultatrapportering och presentation till VD och styrelse
Löpande stöd till kollegor i ekonomifrågor
Om dig Du har en ekonomibakgrund, men det är din systemförståelse och din vilja att effektivisera som verkligen sätter dig i en klass för sig. Du trivs inte med att bara förvalta det som finns; du vill förstå varför det ser ut som det gör, och hur det kan göras bättre. Du är nyfiken på system, van att snabbt sätta dig in i nya verktyg och ser alltid möjligheter till smartare flöden och kopplingar. Du är självgående, tar ägandeskap och trivs med att vara den person som håller ihop helheten, både siffrorna och strukturerna bakom dem.
Vi ser att du har:
Relevant högskoleutbildning inom ekonomi
Flerårig erfarenhet av redovisning och bokslut
Genuint intresse för och vana av att arbeta i system
Erfarenhet av att bygga eller automatisera processer och rutiner
Erfarenhet från resebyråbranschen eller arbete med resekonton är meriterande
Flytande svenska i både tal och skrift
Varför Stureplans Resor? Vi är 16 personer som jobbar nära varandra i ett varmt, professionellt klimat med högt i tak. Bolaget är ägarlett, med lång erfarenhet i resebranschen och en stabil ekonomi. Vi firar framgångar och det är lika naturligt att ta en gemensam lunch som att ses i återkommande teamaktiviteter. Kontoret ligger på Strindbergsgatan i Stockholm, och vi arbetar nära våra kunder med fokus på tillgänglighet, kvalitet och långsiktiga relationer.
START: Efter sommaren PLATS: Stockholm OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Head of Recruitment Delivery, Ellinor Hellberg, ellinor@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDAG: Urval sker löpande
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
