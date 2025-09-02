Systemanalytiker- och kravanalytiker
Vill du vara med och utveckla framtidens it-lösningar, samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som system- och kravanalytiker blir du en nyckelperson i att förstå verksamhetens behov och omsätta dem till tydliga krav, modeller och lösningsförslag. Du bidrar till att skapa användarvänliga, hållbara och effektiva systemlösningar i nära samarbete med verksamhet och utvecklingsteam där du fungerar som en bro mellan teknik och verksamhet.
I rollen ingår bland annat att:
- identifiera, analysera och dokumentera krav från verksamheten
- modellera processer, informationsflöden och systemberoenden
- stötta utvecklingsteam i att förstå och implementera krav
- arbeta agilt i tvärfunktionella team och driva workshops med intressenter.
Du har själv frihet att organisera ditt arbete tillsammans med teamet och verksamheten för att nå gemensamt ställda mål.
Hos oss utförs arbetet i agila team där vi tillsammans reflekterar och kommer med förslag på förbättringar och lösningar samt hjälper varandra på ett prestigelöst sätt. Vi arbetar enligt principen "you build it you run it" vilket innebär att teamet har ansvar för både nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av system. Teamen strävar efter att jobba smart med effektivisering och automatisering så att förvaltningen blir så liten som möjligt.
Vårt utvecklingsarbete sker med stöd av ramverket SAFe. Teamen ingår i ett agilt utvecklingståg där all utveckling för de ingående teamen samplaneras över ett antal iterationer. Produktägaren ingår som en del av teamet och arbetet leds av en Release Train Engineer (RTE).
Vi är en stor it-avdelning som erbjuder dig utvecklingsmöjligheter både på djupet och på bredden. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du har balans mellan arbete och fritid.
Din placeringsort är Göteborg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
- kunna analysera informationsflöden, se samband och avgränsa.
Du ska även ha:
- relevant eftergymnasial utbildning inom IT och/eller arbetslivserfarenhet inom relevant område
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att driva kravarbete som inkluderar insamling, analys och dokumentation av krav på ett strukturerat sätt i bl.a. användningsfall, user stories och acceptanskriterier
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av agilt arbete i team inom en större organisation, med hög komplexitet t.ex. med flertalet systemintegrationer
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att strukturera och formulera hög- och lågnivåkrav för IT-utveckling
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom en eller flera andra systemutvecklingsdiscipliner såsom utveckling (Java eller .Net), test eller UX.
Det är önskvärt att du har ett genuint teknikintresse. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av
testdriven utveckling och tjänstedesign.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
