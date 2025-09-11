Systemadministratör SAP/Teamcenter - fokus på kvalitet och datahantering
2025-09-11
Vill du vara med och stötta en global organisation i en spännande fas av systemimplementering? Här får du chansen att arbeta nära kvalitetsavdelningen, där din kompetens inom datahantering och systemintegration blir avgörande för att teamet ska lyckas i övergången till nya verktyg.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en internationell högteknologisk aktör som driver projekt i framkant. Företaget verkar på en global marknad med höga krav på kvalitet, innovation och säkerhet. Du kommer att ingå i kvalitetsteamet och bidra i utrullningen av ett nytt systemlandskap där SAP, Teamcenter och OPS Center är centrala verktyg.
Ditt uppdrag blir att stötta organisationen i att integrera systemen, administrera data samt att fungera som en resurs för att vägleda och utbilda teammedlemmar i deras dagliga arbete.
Du erbjuds
• Ett nära samarbete med kompetenta kollegor i en högteknologisk miljö
• En roll med variation mellan administration, stöd och utbildning
• En visstidsanställning på 6 månader, med god chans till förlängning
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera och överföra data mellan olika system samt att agera expertstöd och utbildare för att säkerställa smidig användning av nya system.
• Administrera och hantera data i SAP, Teamcenter och/eller OPS Center
• Säkerställa korrekt dokumentation och stödja kvalitetsavdelningen i systemhantering
• Vara en kontaktperson för frågor kring användning av systemen
• Stötta och utbilda teammedlemmar i rutiner och funktioner
• Bidra till en smidig global utrullning av systemen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Har arbetat minst 2-3 år inom datahantering, kvalitet eller systemadministration
• Har erfarenhet av SAP och gärna även Teamcenter eller OPS Center (2 av 3 räcker)
• Förmåga att agera rådgivare och pedagogiskt förmedla kunskap
• Är obehindrad i svenska då mycket av dokumentationen sker på detta språk
• Har ett svenskt medborgarskap då det är en säkerhetsklassad tjänst som kräver detta
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av olika systemmiljöer och integrationer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
