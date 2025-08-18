Systemadministratör
Vi på Barkfors söker nu en Systemadministratör till vårt härliga team i Malmö. Vill du med dina IT-kunskaper göra stor skillnad för ett mindre, växande bolag - där du har stor chans att utvecklas? Läs vidare!
Barkfors är marknadsledande inom logtech och erbjuder en modern transportplaneringslösning för företag inom transport- och logistikbranschen. Med över 30 års erfarenhet och passion för nya innovationer kombinerar vi gårdagens lärdomar med den allra senaste tekniken. Våra kunder känner oss bäst genom vår kärnprodukt; mjukvaruprogrammet T5 som ger ett förbättrat stöd, ökad kontroll och effektivare administration av kundens kärnverksamhet.
Om rollen
Som Systemadministratör blir du och din kompetens viktig för oss och du kommer att göra stor skillnad för teamet.
Dina ansvarsområden inkluderar huvudsakligen:
Drift och övervakning av servrar och brandvägg hos våra hostingpartners där våra kunders lösningar ligger
SQL databashantering
Support mot kunders IT-miljö/IT-leverantörer (prestandaövervakning, hjälp med uppsättning och flytt av servrar)
Drift av interna servrar (Windows) som används i utvecklingsprocessen
Installation av nya datorer
Inköp av ny hårdvara
Support till hela organisationen när det gäller hårdvara och mjukvara
IT-säkerhet
Backup
Hos oss på Barkfors och är grit en viktig del i jobbet. Det innebär att vi är ihärdiga, beslutsamma och vågar ta oss an utmaningar tillsammans. Förutsättningarna är inte alltid optimala och riktlinjerna satta - som livet i allmänhet kan vara. Detta mindset känner du igen dig i.
Om dig
För att må bra, trivas och bli framgångsrik i rollen är din inställning lika viktig som din erfarenhet, även om vi ser gärna att du har några års erfarenhet av en liknande tjänst. Hos oss innebär rollen både tekniska och serviceinriktade uppgifter, vilket du finner givande.
Vi ser gärna att du har kunskap i följande:
Windows Server
MS SQL
VPN och nätverk
Microsoft 365
Det är meriterande om du är bekant med:
ESET Endpoint Security
Remote Desktop
Microsoft Azure
Google Cloud
Utöver detta ser du dig själv som en social, teknisk och lösningsorienterad person som tycker om utmaningar, enligt dig finns det ingen bättre känsla än när du har hjälpt en kollega eller lyckats knäcka en svår nöt . Dessutom ser vi gärna att du är en samarbetsvillig person som uppskattar att arbeta i team.
Låter det intressant - kontakta oss!
Låter det här som ett team, en arbetsmiljö och kultur du skulle kunna trivas i - då vill vi gärna höra mer från dig! Sök jobbet, connecta med oss eller dela detta med någon du tror skulle passa in.
Har du frågor om tjänsten, teamet eller företaget hör du av dig till Carolina Crisp, People Business Partner på Progrits.
En del av Progrits
Barkfors är en del av Progrits - en nordisk mjukvarukoncern med ett tiotal entreprenörsdrivna bolag inom branscherna fordon, e-handel/logistik och resor. Vi drivs av teknisk innovation, med kravet att kundnyttan alltid står i centrum. Sedan 2023 är Progrits en del av Axcel, ett nordiskt riskkapitalbolag med stort intresse för tech-sektorn.
Att vara en del av Progrits innebär ökade möjligheter för utveckling både för oss som företag och för dig som anställd, och samtidigt större trygghet.
Är du som oss, tror vi att du vill känna meningsfullhet på jobbet - och vara med om att göra Barkfors till ett ännu bättre och roligare ställe att jobba på. För roligt är viktigt - jobbet är en för stor del av livet för att inte ha kul! Ersättning
