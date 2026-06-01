System Engineer
Q-linea AB
Q-linea AB är ett börsnoterat diagnostikföretag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för att vårdgivare ska kunna diagnostisera och behandla infektionssjukdom på kortast möjliga tid. Vår vision är att hjälpa till att rädda liv genom att, som en innovativ pionjär, säkerställa att antibiotika kan bibehållas som en effektiv behandling för framtida generationer.
Bolaget grundades 2008 av forskare från Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet tillsammans med bland annat Olink Bioscience AB och Uppsala universitets holdingbolag UUAB. Q-linea består idag av ett interdisciplinärt och mycket motiverat team som bedriver sin verksamhet i moderna och väl anpassade lokaler i Uppsala Science Park och i Fyrislund.
Vill du arbeta nära avancerad teknik och bidra till framtidens diagnostik?
Vi söker nu en System Engineer till vårt System & Software-team. Rollen passar dig som gillar problemlösning, systemtestning och tekniskt praktiskt arbete i en högteknologisk miljö där kvalitet och robusthet står i fokus.
Om rollen
Hos oss får du arbeta med felsökning, verifiering, commissioning och teknisk support av våra ASTar-instrument i nära samarbete med utveckling, QA/RA och kundsupport.
Placeringsort är Uppsala.
Exempel på arbetsuppgifter
Systemtestning och verifiering av instrument
Felsökning inom hårdvara och mjukvara
Driftsättning och kvalitetskontroll av ASTar-system
Teknisk support och eskaleringar
Analys av testdata och teknisk rapportskrivning
• Dokumentation enligt regulatoriska krav
Vi söker dig som har
Högskoleingenjörsexamen eller motsvarande
Minst 2 års erfarenhet inom relevanta tekniska områden
Erfarenhet av mjukvarutestning och/eller systemutveckling
God förståelse för Windows PC-miljöer och hårdvara/mjukvara
Erfarenhet av felsökning och teknisk problemlösning
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Inbyggda system
Medicinteknik eller diagnostik
ISO 13485 och QMS
Hårdvarunära programmering eller testscripting
Vi tror att du är
Strukturerad och lösningsorienterad
Teknikintresserad och praktiskt lagd
Självständig men samtidigt en lagspelare
Nyfiken och driven att utvecklas
Vi erbjuder
Anställningen omfattas av IKEM:s tjänstemannaavtal, vilket innebär att du får ta del av kollektivavtalade försäkringar samt tjänstepension enligt ITP1.
30 semesterdagar
Extra lediga dagar (ATK) och möjlighet till flextid
Friskvårdsbidrag
Privat sjukvårdsförsäkring
Möjlighet att arbeta med teknik som gör verklig skillnad
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capto HR AB
(org.nr 556782-8214), https://qlinea.com/sv/
Dag Hammarskjölds väg 52A (visa karta
)
752 37 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Q-Linea Jobbnummer
9940058