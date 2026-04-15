System Engineer
Bygg framtidens teknik med Professional Galaxy Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker en System Engineer
System Engineer / Systemintegratör, nivå 4
Arbete med integration, driftsättning, IT-säkerhet samt administration och hantering av säkerhetskritiska applikationer i Windows- och Linuxmiljö.
Förståelse för olika inslag i utvecklingsarbete, såsom kravanalys, implementation, integration, verifiering och support under en produkts livscykel.
Realiserar beslutsstödsystem genom konfiguration, integrering och härdning av operativsystem, samt design och konfiguration av nätverk.Kravprofil för detta jobb
Goda kunskaper inom följande områden:
Linux
Windows Server
Windows 10
PowerShell
Windows Deployment
WSUS
Virtualisering
Automatiserade installationsprocesser
Installation
Felsökning
Driftsättning
Nätverkshantering
Grundläggande IT-säkerhet (logghantering, härdning, brandväggar)
Versionshantering
Active Directory
Public Key Infrastructure (PKI)
Python
DevOps
JenkinsÖvrig information
Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet.
Uppdragsinformation
Uppdragslängd: ca 6-12 månader
Placeringsort: Stockholm
Svar önskas snarast, dock senast 2026-04-24Så ansöker du
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att ansöka redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen och dina svar ligger till grund för urvalet. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att alla krav och meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
