System Administrator Linux till avancerad IT-miljö
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Beskrivning
I rollen som System Administrator Linux kommer du att arbeta i ett tekniskt kompetent team med ansvar för förvaltning och vidareutveckling av en avancerad IT-miljö. Uppdraget innebär att säkerställa hög tillgänglighet, stabilitet och säkerhet i system och digitala tjänster. Du blir en viktig del av leveransen där du bidrar till att utveckla moderna och säkra IT-lösningar som stödjer verksamheter inom flera samhällskritiska områden. Rollen erbjuder en varierad arbetsvardag med både operativa och utvecklingsnära inslag, där samarbete och teknisk innovation står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att drifta, underhålla och vidareutveckla Linuxbaserade servermiljöer där fokus ligger på stabilitet, säkerhet och effektivitet. Arbetet innebär att du deltar i projekt kopplade till teknikplattformen samt bidrar till att standardisera, effektivisera och automatisera arbetssätt och system. Du ansvarar även för felsökning, installationer och uppgraderingar, inklusive patchhantering av servermiljön. Rollen innebär ett nära samarbete inom drift- och supportteamet där du aktivt bidrar till förbättringsarbete och säkerställer att gällande säkerhetskrav efterlevs. Dokumentation är en naturlig del av arbetet, liksom att bidra till en säker och effektiv IT-miljö.Kvalifikationer
Skallkrav:
Ett par års erfarenhet av Linux med fokus på serverdrift
Goda kunskaper i scriptspråk såsom Bash eller Python
Erfarenhet av säkerhetsarbete kopplat till automatiserad konfigurationsstyrning
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och serviceinriktat
Erfarenhet av att arbeta i team
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av Red Hat, SUSE Manager eller liknande verktyg
Erfarenhet av Ansible, Docker och Kubernetes
Erfarenhet av systemhärdning
Erfarenhet från större driftsmiljöer med flera operativsystemAnställningsvillkor
Placeringsort: Stockholm (Järfälla/Solna)
Resor inom Sverige förekommer
Körkort B är önskvärt
Omfattning: Heltid (100%)
Uppdragsperiod: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstid
Säkerhetsprövning krävs och kan innebära krav på visst medborgarskap
Sista dag att ansöka är 30 april 2026
Om du är redo att ta dig an en roll inom System Administrator Linux och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.
