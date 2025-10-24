SysAdmin / Server tekniker / Klienttekniker
Thalamus it consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thalamus it consulting AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du vara med och säkerställa att våra IT-system alltid är tillgängliga och fungerar som de ska? Vi erbjuder dig en trygg anställning hos Sveriges härligaste konsultbolag / tjänstebolag inom IT-infrastruktur.
Vi är Thalamus och vi är IT-konsulter specialiserade inom IT-infrastruktur. Vi tror på individen, att vi står för möjligheterna och du står för drivet. Vi lägger stor del av vår tid på att du ska trivas, utvecklas och lyckas i din karriär.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som drifttekniker hos oss kommer du att arbeta med att säkerställa en stabil och effektiv IT-drift. Du ansvarar för den dagliga driften av våra system och ser till att våra servrar, nätverk och tjänster fungerar som de ska. Rollen innebär både övervakning och praktiskt arbete i driftsmiljön, där du samarbetar nära kollegor inom IT-teamet.
Övervaka IT-miljön via övervakningsverktyg och hantera larm eller incidenter
Utföra drift- och underhållsarbete av servrar, nätverk och system
Säkerställa att backup, patchning och uppdateringar genomförs enligt plan
Felsöka och åtgärda driftstörningar, självständigt eller i samarbete med systemadministratörer
Dokumentera rutiner, förändringar och incidenter
Delta i förbättringsarbete för ökad driftsäkerhet och automation
Din bakgrund Vi söker dig som har ett genuint intresse för IT-drift och som trivs i en miljö där stabilitet, struktur och problemlösning står i fokus. Du har tidigare erfarenhet av arbete inom IT-drift, systemövervakning eller teknisk support och har en god förståelse för hur servrar och nätverk fungerar. Du är nyfiken på ny teknik och gillar att bidra till förbättringar i driftsmiljön
Vi tror att du har
Har erfarenhet av IT-drift och systemövervakning
Har goda kunskaper inom Windows- och/eller Linux miljöer
Förstår grundläggande nätverk
Är strukturerad, serviceinriktad och trivs med att lösa problem
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Meriterande:
Erfarenhet av övervakningsverktyg
Kunskap och virtualisering och molntjänster
Skriptkunskaper (PowerShell, Bash, Python)
Personlighet
Som person trivs du i en roll där struktur, ansvar och samarbete står i centrum. Du är lugn och metodisk även när tempot är högt, och du har en stark vilja att lösa problem på ett effektivt och hållbart sätt. Att arbeta i team är naturligt för dig - du delar gärna med dig av din kunskap samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra.
Du har ett sinne för ordning och detaljer, men kan också se helheten i driftsmiljön och förstå hur olika system hänger ihop. Framför allt har du ett genuint engagemang för IT och drivs av att bidra till en trygg och stabil drift som gör vardagen enklare för både kollegor och användare
Din ansökan Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, var vänligen kontakta Tilda på tilda.stenmark@thalamus.se
eller Felix på Felix.hernvall@thalamus.se
Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter. För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc. Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester. En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Lucas Skarp lucas.skarp@thalamus.se 073 243 89 39 Jobbnummer
9574259