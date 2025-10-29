Svetsrobot-operatör
2025-10-29
Vi söker dig med erfarenhet inom tillverkningsindustrin och som är intresserad av att arbeta med robotsvetsning. Roboten är en s k cobot och har förmågan att jobba nära sin mänskliga medarbetare på ett säkert sätt.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling inom ditt yrke. Vi jobbar mest med svetsning i 3-5 mm plåt men även tjockare material.Publiceringsdatum2025-10-29Profil
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, noggrann och flexibel. Du bör vara nyfiken, prestigelös och ha viljan att utvecklas.
För att lyckas i denna roll tror vi att du har en gymnasieutbildning med teknik- , fordons- eller industriinriktning i grunden eller motsvarande arbetserfarenhet inom industri. Du har lätt att kommunicera på svenska för att kunna lära dig jobbet och fungera i gruppen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang. Att känna en yrkesstolthet genom ett noggrant arbete är grundläggande.
Du har en bakgrund med kunskap om MAG-svetsning. Datorvana och truckkort är ett plus.
Låter detta spännande, kontakta oss för mer information.
Info om anställningen
Löne- och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Arbetstid dagtid, ej skiftgång.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi ser fram emot att få din jobbansökan med CV och kort personlig presentation. Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: peter.m@nattrabypressen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nättraby Verktygs AB
(org.nr 556091-9523)
Angelskogsvägen 8 (visa karta
)
372 38 RONNEBY Kontakt
Peter Magnusson peter.m@nattrabypressen.com 072-342 63 70 Jobbnummer
9580113