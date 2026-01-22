Svetsare sökes
2026-01-22
Vi söker dig som vill arbeta som svetsare i en teknisk och noggrann roll där du blir en viktig del av vår kunds produktionskedja i byggandet av framtidens bakugnar! Hos vår kund får du arbeta i en stabil och växande verksamhet som utvecklar och tillverkar industribakugnar av högsta kvalitet till bagerier över hela världen. Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Som svetsare hos oss kommer du huvudsakligen att arbeta med svetsning av krommaterial i tjocklekar mellan 1-4 mm. Arbetet utförs med TIG samt MIG/MAG, och svetsning i rostfritt stål är en naturlig del av vardagen. Arbetet sker i verkstadsmiljö och kräver noggrannhet, kvalitetstänk och god samarbetsförmåga.Arbetsuppgifter
Självständigt utföra svetsarbeten i verkstad
Arbeta i team tillsammans med andra svetsare
TIG- och MIG/MAG-svetsning
Svetsning i rostfritt stål och krommaterial
Läsa och arbeta efter ritningar
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, målinriktad och flexibel
Har en positiv inställning och är ordningsam
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god samarbetsförmåga och är kommunikativ
Krav för tjänsten
Du talar och förstår svenska
Tidigare erfarenhet av svetsning, gärna TIG-svetsning och rostfritt stål
God vana av att läsa och tolka ritningar
Vi erbjuder
En stabil anställning i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö och kompetenta kollegor
Möjlighet till utveckling inom yrket
Låter detta som något för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9700019