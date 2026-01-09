Svetsare/Montör - Rostfria Simbassänger
2026-01-09
Vill du ta chansen att bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att arbeta med spännande projekt inom TIG svetsning? Är du en erfaren svetsare som letar efter nya utmaningar? Då kan det här vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
Eskilstuna Svetsteknik AB är experter på svetsning och erbjuder tjänster inom svetsning av stålkonstruktioner, industrirörsvetsning och vi utför även underhålls- och reparationsarbeten på befintliga anläggningar och konstruktioner. Vi prioriterar alltid kvalitet och säkerhet i allt vi gör. Som certifierade enligt EN 1090-1, EXC-2 och ISO 3834-2 erbjuder vi dessutom CE-märkta produkter.
Under 2024 blev Eskilstuna Svetsteknik en del av Stainless Design Sweden Holding AB. Vi befinner oss nu i en stark tillväxtfas och söker en svetsare/montör som vill arbeta i våra projekt tillsammans med Stainless Design Sweden AB. Du kommer att tillverka och montera rostfria simbassänger för offentliga badhus i Norden, ett arbete där finish, precision och noggrannhet är helt avgörande.
Arbetet innebär både produktion i verkstaden och montage hos kund, och du blir en del av ett erfaret team som ansvarar för hela processen från ritning till färdig bassäng.
Din rollDina arbetsuppgifter
TIG-svetsning i rostfri tunnplåt
Plåtbearbetning
Tillverkning av rostfria simbassänger med höga krav på yta och passning
Montagearbete på plats i offentliga simhallar runt om i Norden
Samarbete med konstruktörer, projektledare och montageteam
Utförande enligt våra kvalitetskrav inom EN 1090/ISO 3834
Vi erbjuder
Din kompetens och precision i arbetet kommer att vara avgörande för att säkerställa att vi levererar högkvalitativa och certifierade lösningar till våra kunder. Du kommer att vara en del av ett kompetent team med högt i tak där vi samarbetar för att leverera lösningar av högsta standard, med fokus på kvalitet i varje projekt.
Våra medarbetare är viktiga för oss. Som anställd hos oss på Eskilstuna Svetsteknik får du kollektivavtal inom avtalsområde SVEMEK, arbetstidsförkortning och en generös tjänstepension. Vi erbjuder dig stora utvecklingsmöjligheter och ett nära samarbete med erfarna kollegor, där du får möjlighet att växa och bidra till företagets fortsatta framgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av TIG-svetsning i rostfritt, helst tunnplåt
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har känsla för finish
Trivs i projektmiljö med varierande arbetsuppgifter
Gillar att arbeta i team och ta ansvar för helheten
Är flexibel och kan resa i Norden vid montage
Har goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
Har erfarenhet av plåtbearbetning (meriterande men inte krav)
B körkort
Goda kunskaper i Svenska
Du kommer eventuellt få lägga svetsprov på plats.
Vi ser fram emot din ansökan och uppmuntrar dig att söka tjänsten så snart som möjligt då vi kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittar rätt kandidat. Vi hoppas att du är den vi letar efter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: lisa@etunasvetsteknik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "250109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Svetsteknik AB
(org.nr 556599-7375), https://eskilstunasvetsteknik.se/
Vägmästarvägen 4 (visa karta
)
633 62 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna Svetsteknik AB Kontakt
Svarar på tekniska frågor kring tjänsten
Petri Heikkinen petri@etunasvetsteknik.se 0707240046 Jobbnummer
9675667