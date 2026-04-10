Svetsare Heby Heltid
2026-04-10
Vi söker en skicklig svetsare till ett av Sveriges mest etablerade industriföretag. Här får du ett stabilt jobb med starka villkor, ett riktigt bra gäng och möjlighet till fast anställning.
Om rollen
Vår kund tillverkar lastbilspåbyggnader i Heby - med hela produktionsflödet under ett och samma tak. De har över 100 års historia och sätter stolt Made in Sweden på sina produkter. Du blir en del av tillverkningsavdelningen och spelar en viktig roll i att hålla produktionen i toppskick.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
MIG/MAG-svetsning enligt ritningar och specifikationer
Ritningsläsning och kvalitetskontroll
Arbete med olika metallmaterial och svetsutrustning
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete
Både standardiserade och kundunika byggnationer - varierad vardagAnställningsvillkor
Anställningsform: Bemanning via Simplex i 6 månader, därefter övergång till kund
Placering: Heby
Lön: Enligt kollektivavtal med stark GFL
Start: Snarast med hänsyn till uppsägningstid
Dagtid: Måndag-torsdag 07:00-16:00 | Fredag 07:00-14:30
Skift: Förmiddag mån-fre 05:54-14:32 Eftermiddag mån-tor 14:15-23:00 | Ledig fredag
Vi söker dig som
Har svetsutbildning eller likvärdig erfarenhet
Behärskar MIG/MAG-svetsning
Är noggrann, kvalitetsmedveten och positiv
Trivs i team och tar ansvar för ditt arbete
Kommunicerar på svenska i tal och skrift
Meriterande
Truck- och/eller traverskort
Erfarenhet av Monitor
Programmeringsvana inom robotsvetsning
Vi erbjuder
Lön enligt kollektivavtal med stark GFL
Modern arbetsmiljö och ett engagerat team
Intern utbildning och möjlighet att utvecklas
Ett starkt varumärke - Made in Sweden
Fast anställning hos kunden efter 6 månaderFöretaget
Ett av Sveriges ledande företag inom lastbilspåbyggnader med över 100 års historia. Hela produktionen sker under ett tak i Heby - de väljer Sverige när andra väljer att flytta utomlands. Stabilt, stolt och framåtriktat.
Om Simplex Bemanning
Vi matchar rätt person med rätt uppdrag inom industri, lager och logistik. Långsiktighet och rätt matchning är kärnan i allt vi gör.
Urval sker löpande - ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
