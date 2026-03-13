Svetsare
Qualified Nordic AB / Svetsarjobb / Jönköping Visa alla svetsarjobb i Jönköping
2026-03-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qualified Nordic AB i Jönköping
, Nässjö
, Tranås
, Vetlanda
, Tibro
eller i hela Sverige
Svetsare sökes till företag i Skillingaryd. Vi söker dig som har god vana att arbeta med aluminium och som behärskar flera svetsmetoder.
Du kommer arbeta i en produktion där kvalité och noggrannhet är avgörande.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
TIG-svetsning i aluminium (krav)
TIG-svetsning i rostfritt och svart material.
MIG och MAG-svetsning
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av TIG-svetsning i aluminium.
Har erfarenhet av MIG/MAG
Har svetsutbildning eller motsvarande arbetslivserf.
Körkort och tillgång till bil.
Du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och noggrann samt trivs i att jobba i team. Grundläggande i svenska i tal & skrift krävs.
Skicka CV med relevant erfarenhet samt ev certifikat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: gabriel.hermansson@qualified.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qualified Nordic AB
(org.nr 556820-4803)
Kompanigatan 1 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Arbetsplats
Qualified Nordic AB Jobbnummer
9796177