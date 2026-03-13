Svetsare

Qualified Nordic AB / Svetsarjobb / Jönköping
2026-03-13


Visa alla svetsarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Qualified Nordic AB i Jönköping, Nässjö, Tranås, Vetlanda, Tibro eller i hela Sverige

Svetsare sökes till företag i Skillingaryd. Vi söker dig som har god vana att arbeta med aluminium och som behärskar flera svetsmetoder.
Du kommer arbeta i en produktion där kvalité och noggrannhet är avgörande.

Publiceringsdatum
2026-03-13

Dina arbetsuppgifter
TIG-svetsning i aluminium (krav)
TIG-svetsning i rostfritt och svart material.
MIG och MAG-svetsning

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av TIG-svetsning i aluminium.
Har erfarenhet av MIG/MAG
Har svetsutbildning eller motsvarande arbetslivserf.
Körkort och tillgång till bil.

Du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och noggrann samt trivs i att jobba i team. Grundläggande i svenska i tal & skrift krävs.
Skicka CV med relevant erfarenhet samt ev certifikat.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: gabriel.hermansson@qualified.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qualified Nordic AB (org.nr 556820-4803)
Kompanigatan 1 (visa karta)
553 05  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Qualified Nordic AB

Jobbnummer
9796177

Prenumerera på jobb från Qualified Nordic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Qualified Nordic AB: