2025-12-18
Svetsare för långsiktig anställning på Elme Spreader!
Elme Spreader AB hjälper företag över hela världen med containerhanteringslösningar som gör deras arbete enklare och mer lönsamt. Under fyra decennier har våra kunder köpt över 23 000 ELME-spreaders till sina truckar och kranar. Det förtroende vi har byggt upp har gjort ELME Spreader till världens ledande oberoende spreadertillverkare.
Nu söker vi en Svetsare till vår verksamhet i Älmhult!
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan arbeta med MAG svetsning 135/138 och kan jobba enligt svetsinstruktioner (WPS:er). Du som söker ska ha erfarenhet av svetsning med rörtråd och helst kunna utföra jobb direkt utifrån en ritning.
Du har ett genuint kvalitetsintresse och är bra på ritningsläsning. Det ses som meriterande om du har truck-, traverskort.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Till denna tjänst söker vi dig som har några års erfarenhet av svetsarbete.
Du är trygg i din yrkesroll, självgående, flexibel och noggrann. Du är också van att jobba i ett högt tempo och inte rädd att ta tag i andra arbetsuppgifter när det behövs.
Information och kontakt
Tjänsten är på heltid Måndag - Fredag med förkortad arbetstid på fredagar. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse.
Efter en inhyrningsperiod hos Wikan personal förväntas anställningen övergå i en tillsvidareanställning hos Elme Spreader AB.
Ansökningar tas endast emot via vår hemsida, www.wikan.se.
Sista ansökningsdag är 11/1.
Eventuella frågor besvaras av Andreas Håkansson, 044-590 65 07
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
