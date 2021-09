Svensk Direktreklam Kalmar - Produktionspersonal - Malmixx Projekt AB - Administratörsjobb i Kalmar

Malmixx Projekt AB / Administratörsjobb / Kalmar2021-09-17Om jobbetSvensk Direktreklam är landets största privata direktreklamföretag. Vi har gått från att vara en renodlad distributör av direktreklam till att bli ett kvalificerat medieföretag med specialistkunnande inom direktreklam (DR). Vi erbjuder våra kunder oadresserad direktreklam och målgruppsselekterad direktreklam och kan hjälpa till med allt från idé och målgruppsurval till distribution och effektmätning. Sedan 1994 är vi godkända som postoperatör av Post &Telestyrelsen. Vårt miljöarbete är sedan 2000 certifierat enligt ISO 14001. Varje helg väntar privatpersoner med förväntan på att våra utdelare ska komma med fina erbjudanden och information från våra kunder.Till vårt kontor och lager i Kalmar söker vi en till kollega till vårt distributionsteam.Du som söker har tidigare erfarenhet av att arbeta mot individuella och gemensamma mål och att prestera under tidspress. Vi tror att du tidigare har haft jobb med mycket logistik och administration samt kontakt med många människor.Du har goda språkkunskaper (i tal och skrift) i svenska och engelska samt stor administrativ vana och erfarenhet av Office-paketet. Du har B-körkort och gärna tillgång till egen bil.2021-09-17För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som är kommunikativ, har lätt för att skapa goda relationer till andra och brinner för service. Du har stort kvalitets- och kundfokus med god planerings- och prioriteringsförmåga, har ordningssinne och är noggrann, driven, självgående och levererar. Du ligger steget före och ser till att rycka in där det behövs. Inom vår verksamhet förväntas att du ibland behöver rycka in där det behövs - så som att köra truck, hämta trycksaker hos kund eller sortera reklam. Därmed behöver du som söker vara prestigelös och förstå och älska att jobba för laget och inte jaget.Du har ett eget driv och trivs med att jobba i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Samtidigt har du lätt för att hålla ordning och reda och har ett sinne för administration. Uppföljning av produktionens alla led tillsammans med övriga kollegor. Du kommer ha en tät dialog och uppföljning/rapportering till Platschef.Övergripande Arbetsuppgifter:Säkerställa leveranssäkerheten och distributionskvaliteten.Ansvarig för rekrytering av distributörer, introduktion, arbetsledning samt uppföljning, utveckling och avveckling av distributörer och sorteringspersonal.Implementera konceptenliga rutiner och processer.Viss kontakt med kunder, leverantörer och övriga företag inom kedjan och HK.Kontakt med fastighetsförvaltare och myndigheter.Planerar och är en del i det dagliga operativa arbetet.Arbetstiden är måndag till fredag 08,00-17,00.Helgjour förekommer 1-2/ggr per månad.Hos oss är det dessutom viktigt att man tror på människor och respekterar varandras olikheter. Du fokuserar på det som går att påverka och försöker alltid en gång till. Du är noggrann med detaljerna samtidigt som du ser helheten. Det är självklart för dig att föregå med gott exempel. Vi söker dig som vill vara den som ser till att leveranserna sker med den precision och kvalitet som speglar vår erfarenhet av direktreklam under 40 år.Vi tar endast emot ansökningar via mail.Sista dag att ansöka är 2021-09-30Malmixx Projekt ABEngelska vägen39356 KALMAR5977133