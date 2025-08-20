Sushikock/ sushikockassistent till Sushi Daily
Hanamaki AB / Kockjobb / Vellinge Visa alla kockjobb i Vellinge
2025-08-20
Företaget driver sushikiosker i matvarubutiker och köpcentra. Idén bakom hela verksamheten går ut på att vi erbjuder färsk och god sushi som kunder kan plocka i valfria förpackningar. All förberedelse sker på plats varje dag inne i vår sushikiosk, så kunderna har möjlighet att se hur allt går till.
Vi söker nu sushikock/sushikockassistent som kan arbeta i vår fina sushi daily-kiosk placerad i Höllviken. Arbetet är en deltidstjänst. Vi söker även heltidspersonal.
Du måste vara kundvänlig, stresstålig och se till att en god livsmedelshygien råder på arbetsplatsen.
Vi tillämpar provanställning. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: jobb.sushidaily.hollviken@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltid sushikock Höllviken". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hanamaki AB
(org.nr 559466-8963)
Kungstorpsvägen 8 (visa karta
)
236 32 HÖLLVIKEN Arbetsplats
Sushi Daily Höllviken Jobbnummer
9467644