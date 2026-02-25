Supportspecialist till Technical Competence Center
Är du redo att vara en del av den spännande transformationen inom betalningar? Vill du vara med och förbättra vardagen för företag och miljontals människor över våra hemmamarknader?
På Swedbank utvecklar vi våra betalningserbjudanden för att skapa innovativa och effektiva lösningar som är väsentliga för samhällets struktur.
Välkommen med din ansökan om du söker en dynamisk roll där dina idéer kan blomstra och göra skillnad!
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Bygga värdefull expertis inom ISO20022/XML-betalningar, filkommunikation, övriga betaltjänster och Cash Management-lösningar.
Vara med och forma framtiden genom att delta i utvecklingsprojekt, påverka interna processer och vidareutveckla specialistkompetens inom framtidens internationella standardiserade format ISO20022.
Finna smarta och effektiva lösningar till Swedbank och Sparbankernas företagskunder, i nära samarbete med utvecklingsteam, ERP-leverantörer och andra strategiska partners.
Göra verklig skillnad i kundernas vardag genom att guida, supportera och lösa utmaningar som Supportspecialist hos TCC.
Stötta våra företagskunder i deras utvecklingsresa när de går över till nya produkter och format.
Dela med dig av din kunskap genom att hålla interna utbildningar kring betaltjänster, och bidra till att höja kompetensen i hela organisationen.
Tillsammans arbetar vi för att skapa hög kundnöjdhet, starka relationer och en arbetsmiljö där vi utvecklas och lyckas - både individuellt och som team.
I denna roll behöver du:
Gärna ha erfarenhet av Cash Management och betaltjänster, samt ett intresse för teknik och förståelse för hur betalningslösningar fungerar.
Det är också meriterande om du har vana av kundsupport, gärna över telefon.
Vara analytisk, lösningsorienterad och serviceinriktad, samtidigt som du arbetar strukturerat och har god pedagogisk förmåga - även när tempot är högt.
Tycka om att utveckla och förbättra arbetssätt då vi arbetar aktivt med processförbättringar och dokumentation av arbetsinstruktioner.
Kommunicera tydligt i tal såväl som i skrift, på både svenska och engelska.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
bidra till att skapa positiva kundupplevelser och nöjda kunder! Technical Competence Center är ett engagerat team som brinner för vårt uppdrag att supportera Swedbanks och Sparbankernas företagskunder inom betaltjänstområdet. Hos oss får du jobba med företagskunder, lösa spännande utmaningar och växa i en bransch där framtidens betalningslösningar skapas. Vi ser till att våra kunders betalflöden fungerar felfritt. Teamet har en stor bredd av kompetenser och erfarenheter inom Cash Management och vi arbetar aktivt med att utveckla oss själva och våra supportprocesser. Våra värderingar Öppen, Enkel och Omtänksam är viktiga för oss och ska vara vägledande i vårt dagliga arbete!" -Anna Rostock, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-03-20.
Placeringsort: Sundbyberg
Rekryterande chef: Anna Rostock
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
