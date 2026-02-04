Supply Chain Planner i Eskilstuna
Om uppdraget
Vi söker en Supply Chain Planner till ett globalt service- och logistikuppdrag med fokus på reservdelsförsörjning och hög tillgänglighet. Uppdraget är en del av en större digital transformation där supply chain, data och teknik spelar en central roll. Du blir en del av ett internationellt sammanhang där planering och optimering av distributionsflöden har direkt påverkan på kundnöjdhet och affärsresultat.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för operativ planering och optimering av reservdelsdistribution för utvalda distributionscenter. Du följer upp prestation, identifierar avvikelser och driver korrigerande åtgärder i nära samarbete med både lokala och globala intressenter. Rollen innebär även att leda och bidra till kontinuerliga förbättringsinitiativ inom supply chain samt att arbeta datadrivet med analys, automation och digitala lösningar. Du får möjlighet att utforska och använda ny teknik såsom avancerad analys, molnbaserade planeringslösningar och maskininlärning.
Din profil / Obligatoriska kompetenser
Akademisk examen inom exempelvis teknik, logistik, datavetenskap, statistik eller motsvarande
Stark analytisk förmåga och intresse för datadrivet beslutsfattande
Erfarenhet av eller starkt intresse för supply chain planning och lagerstyrning
Förmåga att arbeta strukturerat med data, analys och uppföljning
Mycket god engelska och svenska i tal och skrift
Meriterande färdigheter
Erfarenhet eller intresse för programmering i Python, Java eller SQL
Erfarenhet av molnmiljöer och tekniker såsom Azure
Vana av DevOps och agila arbetssätt
Intresse för eller erfarenhet av AI och Machine Learning
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt i större organisationer
Personliga egenskaper
Du är analytisk, nyfiken och proaktiv med en stark vilja att förbättra och utveckla arbetssätt. Du trivs i komplexa miljöer, tycker om att samarbeta över organisatoriska och geografiska gränser och har lätt för att omsätta insikter till konkreta åtgärder. Du motiveras av förbättringsarbete och digital utveckling.
Plats: Eskilstuna Omfattning: Heltid, 100 % på plats Period: 2026-02-16 - 2026-08-07 Sista dag att ansöka är 10 februari 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
