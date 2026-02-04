Supply Chain Planner i Eskilstuna

Sway Sourcing Sweden AB / Logistikjobb / Eskilstuna
2026-02-04


Om uppdraget
Vi söker en Supply Chain Planner till ett globalt service- och logistikuppdrag med fokus på reservdelsförsörjning och hög tillgänglighet. Uppdraget är en del av en större digital transformation där supply chain, data och teknik spelar en central roll. Du blir en del av ett internationellt sammanhang där planering och optimering av distributionsflöden har direkt påverkan på kundnöjdhet och affärsresultat.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för operativ planering och optimering av reservdelsdistribution för utvalda distributionscenter. Du följer upp prestation, identifierar avvikelser och driver korrigerande åtgärder i nära samarbete med både lokala och globala intressenter. Rollen innebär även att leda och bidra till kontinuerliga förbättringsinitiativ inom supply chain samt att arbeta datadrivet med analys, automation och digitala lösningar. Du får möjlighet att utforska och använda ny teknik såsom avancerad analys, molnbaserade planeringslösningar och maskininlärning.
Din profil / Obligatoriska kompetenser
Akademisk examen inom exempelvis teknik, logistik, datavetenskap, statistik eller motsvarande

Stark analytisk förmåga och intresse för datadrivet beslutsfattande

Erfarenhet av eller starkt intresse för supply chain planning och lagerstyrning

Förmåga att arbeta strukturerat med data, analys och uppföljning

Mycket god engelska och svenska i tal och skrift

Meriterande färdigheter
Erfarenhet eller intresse för programmering i Python, Java eller SQL

Erfarenhet av molnmiljöer och tekniker såsom Azure

Vana av DevOps och agila arbetssätt

Intresse för eller erfarenhet av AI och Machine Learning

Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt i större organisationer

Personliga egenskaper
Du är analytisk, nyfiken och proaktiv med en stark vilja att förbättra och utveckla arbetssätt. Du trivs i komplexa miljöer, tycker om att samarbeta över organisatoriska och geografiska gränser och har lätt för att omsätta insikter till konkreta åtgärder. Du motiveras av förbättringsarbete och digital utveckling.
Plats: Eskilstuna Omfattning: Heltid, 100 % på plats Period: 2026-02-16 - 2026-08-07 Sista dag att ansöka är 10 februari 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Sista dag att ansöka är 2026-08-03
