Supply Chain och processkoordinator till läkemedelsbranschen
2026-04-27
Clinical Supply Associate
Vi söker en Clinical Supply Associate till ett globalt life science-företag inom Pharmaceutical Technology & Development (PT&D). Här arbetar man med att omvandla innovativ vetenskap till läkemedel som kan komma patienter till nytta världen över.
Som Clinical Supply Associate blir du en del av teamet för Clinical Supply Chain Management och ansvarar för att koordinera och stödja leveransen av kliniskt material och tillhörande information till kliniska studier.
Detta är en roll för dig som trivs i en strukturerad men snabbföränderlig, global och uppgiftsbaserad miljö - och som vill utvecklas inom klinisk supply chain.
Du kommer att stödja teamet med uppgiftsbaserade aktiviteter, exempelvis:
Koordinering av inköp och leverans av externa kommersiella produkter
Hantering och säkerställande av dokumentation enligt GMP-krav och inspektionsberedskap
Elektronisk dokumentarkivering och kvalitetskontroll
Testning av digitala system (User Acceptance Testing)
Hantering och dokumentation av produktkvalitetsavvikelser och reklamationer
Användning av supply chain-system i en agil arbetsmiljö
Bidra till kontinuerlig förbättring av processer genom visual management, problemlösning och global standardisering
Vi söker dig som harKandidatexamen eller master inom naturvetenskap och/eller supply chain/logistik
Praktisk erfarenhet av GMP, GCP och/eller GDP
God strukturförmåga och vana att arbeta i digitala system
Förmåga att arbeta noggrant i en processdriven miljö
God kommunikativ förmåga
Teamorienterat och lösningsfokuserat arbetssätt
Trivs i en snabb och föränderlig arbetsmiljö
Förmåga att se helhet samtidigt som du har öga för detaljer
För att vara aktuell för rollen behöver du kunna arbeta under stora delar av sommaren.
Om Akkodis
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
Har du ytterligare frågor gällande tjänsten tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Alisha på alisha.milikic@akkodisgroup.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
