Supply Chain Manager med platschefsansvar till Pemtec i Borås

Wise Professionals AB / Inköpar- och marknadsjobb / Borås2021-04-09Pemtec är en av Nordens ledande leverantörer av produkter för Bergvärme, Jordvärme, Sjövärme, Tryckavlopp, Tryckvatten och Kabelskydd. Pemtec ingår i Debe Flow Group med kontor i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.Som ett bolag inom koncernen så jobbar man nära andra bolag för att tillsammans komplettera varandra inom hela begreppet flöde av vatten, värme och energi. I den snabba tillväxt man har haft sedan 2017 så är behovet stort att utveckla processer och rutiner för att kunna fortsätta sin expansiva resa.På www.pemtec.se kan du läsa och se dess produkter. Besök också gärna www.debe.se för att se och läsa om koncernens hela utbud av produkter och tjänster.Ansvar och arbetsuppgifterI den nya rollen som Supply Chain Manager (SCM) ansvarar du för utveckling av hela varuförsörjningsprocessen.Du blir en viktig person med en stor förståelse för Pemtecs hela varuförsörjningsflöde, allt från inköp, produktion, lager, logistik. Som chef så leder du dagligen den operativa verksamheten som består av drygt 20 personer med rapporterande teamchefer.Du initierar, prioriterar, driver och följer upp utveckling och förbättring av processer och rutiner. Som platschef har du även personal- och budgetansvar.Utifrån ett nuläge sätter du dig snabbt in i verksamheten och skapar förtroende och förmedlar känslan av nytänkande och utveckling. Rollen medför kontakter med olika intressenter både inom bolaget och koncernen samt kunder och leverantörer.Denna nyckelroll blir som ett "nav" med höga förväntningar på avgörande och relevanta förbättringar som ett resultat. I rollen rapporterar du till VD.Tjänsten är placerad i Borås.Om digDu förstår strategier och prioriteringar inom verksamheten och tillämpar denna insikt för att uppnå mål.Du har ambition och energi som smittar av sig.Du är rak och tydlig i din kommunikation och tar tag i olösta problem omgående.Du tar arbete och prestation på allvar med hög prioritet på ett strukturerat sätt.Du förhåller dig positiv och entusiastisk även i tuffa situationer.Du är trygg i din roll och etablerar trovärdighet, förtroende och inflytande hos medarbetare och kunder.2021-04-09För att lyckas, vara framgångsrik och aktuell för tjänsten har du en relevant eftergymnasial utbildning. Du har flerårig erfarenhet och dokumenterat goda resultat från liknande tjänst och är väl insatt i processutveckling, varuförsörjning, projektledning inom SCM. Meriterande om du har erfarenhet av implementering och utveckling av olika system inom liknande storlek på bolag.Som person har du lätt för att etablera trovärdighet och bli en i "gänget". Du är en van användare av Excel och olika affärs- och produktionssystem. Din svenska och engelska är på en hög nivå såväl muntligen som skriftligen.I den här rekryteringen samarbetar vi med Wise Professionals. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jan Rosing på jan.rosing@wise.se eller 076-620 29 52. Urval sker löpande och i ser fram emot din ansökan snarast via www.wise.se dock senast den 25 april 2021. Urval påbörjas omgående då tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdatum. På grund av GDPR så tar vi ej emot ansökan via mailLycka till och varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid xMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-26Wise Professionals AB5683249