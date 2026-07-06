Supply Chain Manager, Dava Foods
Professionals Nord Skaraborg AB / Inköpar- och marknadsjobb / Skara Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Skara
2026-07-06
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, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
DAVA Foods Sverige är en del av den nordiska livsmedelskoncernen DAVA Foods, som är Skandinaviens marknadsledare inom äggkategorin. Vi erbjuder ett brett sortiment av äggprodukter som distriubueras till dagligvaruhandel och foodservice, samt till livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin i både Sverige och övriga Europa. Med djupa rötter i det svenska jordbruket samarbetar vi nära våra lokala producenter för att säkerställa hög djurvälfärd och hållbarhet.
DAVA Foods arbetar kontinuerligt för en grön omställning mot mer hållbara och klimatsmarta livsmedel och har sedan några år tillbaka även en växtbaserad affärsgren.
Vi har en ambition att vara en drivande kraft i utvecklingen av hälsosammare och mer ansvarsfulla livsmedelslösningar där vårt senaste partnerskap med Lihme Protein Solutions ger oss möjlighet att ligga i framkant gällande innovation och utveckling av hållbara proteinkällor och framtidens livsmedel.
Med svenskt huvudkontor i Skara och en stark närvaro i hela Norden är DAVA Foods Sverige ett modernt och ansvarsfullt livsmedelsföretag som förenar tradition med innovation – alltid med konsumenten, industrin och planeten i centrum.
För mer info: DAVA Foods corporate video (https://www.youtube.com/watch?v=aD_miWPPAc8)
Vill du ha en nyckelroll där du får möjlighet att påverka och utveckla hela leveranskedjan i en verksamhet med höga ambitioner och stark framtidstro? Vi söker nu en affärsdriven och engagerad Supply Chain Manager som vill ta ett helhetsansvar för att säkerställa effektiva, hållbara och kostnadseffektiva flöden.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I den här rollen har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och optimera företagets transport-, inköps- och supply chain-funktioner med fokus på effektivitet, leveranssäkerhet, kostnadskontroll och långsiktig affärsutveckling. Här omfattas hela värdekedjan, från strategiskt inköp och leverantörsstyrning till planering, logistik och distribution.
I rollen ingår budget - samt personalansvar för 12 medarbetare där du arbetar med att leda, coacha och utveckla teamet samt skapa tydliga processer och strukturer för tillväxt.
Övergripande ansvarsområden:
Strategiskt och operativt ansvar för transport, logistik, inköp och supply chain.
Ledning och utveckling av medarbetare, processer och arbetssätt.
Optimering av kostnader, kapacitet, servicegrad och leveransprecision.
Leverantörs- och avtalsstyrning samt riskhantering och compliance.
Supply chain-utveckling, digitalisering och verksamhetsförbättringar.
Planering inkl. råvarubalans samt kapacitets- och produktionsplanering
Projektledning av större förändrings- och implementeringsprojekt.
Tvärfunktionell samordning för att säkerställa effektiva och hållbara flöden genom hela värdekedjan.
Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan strategi och operativt genomförande. Du får en central roll i verksamheten med stort mandat att påverka, utveckla och skapa långsiktiga resultat. Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren och affärsdriven ledare med flerårig erfarenhet från ledande roll inom Supply Chain, logistik, transport eller inköp. Du har dokumenterad erfarenhet av att utveckla effektiva flöden, leda förändringsarbete och skapa resultat genom engagemang, struktur och värdeskapande processer.
Du har god förståelse för hela värdekedjan – från inköp och leverantörsstyrning till planering, produktion, lager och distribution – samt erfarenhet av optimering, logistik och processtyrning. Vidare är du van att arbeta datadrivet med nyckeltal, prognoser och kapacitetsplanering. Tidigare erfarenhet av systemimplementering och digital utveckling är meriterande, liksom erfarenhet från livsmedelsindustrin.
Som person är du en trygg, kommunikativ och affärsmässig ledare med god analytisk förmåga och ett öga för detaljer. Du kombinerar strategiskt tänkande med ett operativt hands-on arbetssätt och har en god förmåga att omsätta idé till handling. Du trivs i en föränderlig miljö där du med ditt driv och engagemang har stor möjlighet att påverka.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift, har goda datavana samt kunskaper i Office-paketet.
Vi erbjuder
En nyckelposition I ett företag med stora ambitioner
Möjlighet att sätta din prägel på strategi, kultur och tillväxt
En ambitiös och värdedriven organisation med starka investeringar i framtiden
Reellt inflytande och stort mandat
En passionerad och engagerad organisation – du samarbetar med ett team som brinner för vår mission och som vill skapa något långsiktigt tillsammansSå ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://davafoods.se/
532 38 SKARA Arbetsplats
Dava Foods Sweden AB Kontakt
Leveranschef
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se +46734116854 Jobbnummer
9994038