Supervisor Banquet & Event
Svenska Mässan Gothia Towers AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-04-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Mässan Gothia Towers AB i Göteborg
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden.
Vi söker nu en Supervisor till vårt team för fest, pop up-event, mässor och möten!
Hos oss är ingen dag den andra lik. Vi skapar allt från fester och kickoffer till kongresser, mässor och möten - alltid med människors möten i centrum. Våra gäster kommer till oss för att utvecklas, inspireras, umgås och njuta av mat, dryck och upplevelser i världsklass. Tillsammans ser vi till att varje event inte bara möter - utan överträffar våra kunder och gästers förväntningarna.
Om rollen
Som Supervisor inom Bankett & Event har du en nyckelroll i den dagliga driften. Du leder arbetspassen, coachar teamet och säkerställer att våra rutiner och kvalitetsnivåer följs.
Du är en trygg ledare på golvet som fattar snabba beslut när det behövs och fungerar som ett naturligt bollplank för dina kollegor. Med din energi och närvaro bidrar du till ett positivt arbetsklimat - både för teamet och våra gäster.
Rollen innebär ett nära samarbete med flera avdelningar, såsom sälj, bokning, kök, produktion, städ och bemanning. Du planerar inför kommande event, driver dagens genomförande och hanterar även administrativa uppgifter kopplade till verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö med högt tempo. Du har ett genuint intresse för service och gästupplevelse och är en lagspelare som samtidigt är trygg i att ta ansvar och leda andra. Du är flexibel, strukturerad och har förmågan att prioritera rätt även när tempot är högt och många saker händer samtidigt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från eventverksamhet, gärna inom större hotell eller anläggningar, och det är meriterande om du tidigare har haft en arbetsledande roll. Du har god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift, och ytterligare språkkunskaper är ett plus.
Varför ska du välja oss?
Vi är ett stort och sammansvetsat team med positiva och sociala kollegor. Med mycket glädje, mod och engagemang jobbar vi tätt ihop för att ge den bästa helhetsupplevelsen till våra miljontals besökare. Varje dag. Året om. Det är roligt att gå till jobbet eftersom vi får bidra till att skapa den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. I vår dynamiska verksamhet finns mycket erfarenhet och kunskap inom olika yrkesområden. Eftersom vi har så många olika verksamheter finns ett stort antal möjligheter som kan sträcka sig över en hel karriär.
Information om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare inom avtalsområde Visita Unionen på heltid. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vid frågor vänligen kontakta rekryterande chef Knut Nyhus, Banquet Event Manager; knut.nyhus@gothiatowers.com
. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet. Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com.
Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Våra kärnvärden - engagemang, samarbete och mod - är grunden för vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör både internt och externt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Mässan Gothia Towers AB
(org.nr 559080-8290), https://svenskamassan.mynetworkglobal.com/center/tool/jobs/
Mässans gatan 18 (visa karta
)
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Kontakt
Knut Nyhus knut.nyhus@gothiatowers.com 0317508921 Jobbnummer
9868452