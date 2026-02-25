Studielön specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård
2026-02-25
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Akademiska sjukhuset erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistsjuksköterskeprogrammet inom psykiatrisk vård. Efter genomförd och godkänd specialistutbildning kommer du att erbjudas en anställning som specialistsjuksköterska och vi ser fram emot att du kommer vara en viktig resurs i våra verksamheters utveckling!
Grund för urval
Vid urvalet görs en sammantagen bedömning av vilka sökande som bedöms ha bäst förutsättningar för att bedriva och utveckla omvårdnad på avancerad nivå vid Akademiska sjukhuset. Till ansökan ska bifogas en motivering till varför du söker studielön, samt en beskrivning av varför du önskar genomgå specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård.
Motiveringen ska även innehålla en beskrivning av hur du ser att du vill använda din nya kompetens i organisationen och vilka professionella kompetensområden du önskar utveckla som specialistsjuksköterska. Omfattning på din motivering ska vara 1/2-1 A4-sida. Observera att beviljad studielön inte innebär platsgaranti vid sökt utbildning. För information om behörighet och anmälan, se respektive lärosäte.Publiceringsdatum2026-02-25Anställningsvillkor
Din studielön motsvarar 100% av grundlönen (dock max 32 000 kr/månad) och den riktar sig i första hand till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda, eller som i samband med rekryteringen ingår en tillsvidareanställning vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och påbörjar sin utbildning höstterminen 2026. Under din studietid arbetar du 50% och studerar 50%. Studielönen är semesterlönegrundande och utbetalas inte under ferier och eventuella studieuppehåll. Sjukhuset prioriterar de sökande som inte tidigare har erhållit studielön under specialistutbildning inom Region Uppsala.
När du har kommit en bit in i dina studier, men i god tid innan din examen, kommer vi ha en gemensam dialog kring var du ska ha din framtida arbetsplats. Din placering kommer i möjligaste mån ske i enlighet med dina önskemål, men kan också komma att avgöras utifrån verksamhetens behov.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Mia Källström, Akut- och konsultpsykiatri, 018-617 47 56
Robert Bosnjak, Beroende- och neuropsykiatri för vuxna, 018- 617 01 78
Anna Wallin, Affektiva sektionen, 018 - 611 23 25
Ossian Olsson Bremberg, Psykos- och äldrepsykiatri, 018-611 20 30
HR-partner Angelica Anderman, angelica.martinelle.anderman@regionuppsala.se
HR avdelningen nås också på e-post till hr.as@regionuppsala.se
Mer information om studielön, samt svar på vanliga frågor hittar du på vår hemsida https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/
(https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/)
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan (inklusive CV och referenser). Glöm inte att även lämna in en ansökan om tjänstledighet för studier till din chef samt en ansökan till utbildningen vid universitet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
