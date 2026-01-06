Studiehandledare Mandarin/kinesiska
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Sollentuna söker studiehandledare i mandarin/kinesiska
Vittra Sollentuna är en grundskola för elever i Förskoleklass till årskurs 9 med ca 230 elever och är belägen i Sollentuna Centrum, nära bussar och pendeltåg.
Studiehandledning i modersmålet är ett vikigt stöd för våra elever med annat modersmål och nu söker vi studiehandledare för två elever i årskurs 3 och 4 i kinesiska.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du blir del av en engagerad och kompetent personalgrupp. På skolan strävar vi efter att arbeta utifrån en helhetssyn på eleverna och att elevhälsoarbetet är ett gemensamt uppdrag för all personal på skolan.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en projektanställning, visstid till att börja med till vårterminens slut. Tjänsten omfattar 4 timmar studiehandledning med två elever i årskurs 3 och 4 och 2 timmars förberedelstid. Tjänstens omfattning är 15 %. Fördelning av timmarna med eleverna sker i överenskommelse mellan dig och skolans samordnare för studiehandledning.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut, så vänta inte med din ansökan. Utdrag ur polisens belastningsregister är obligatoriskt för att kunna skriva på anställningsavtal.
Frågor om tjänsten
Om du har frågor om tjänsten, kontakta rektor Elin Möller, elin.moller@vittra.se
