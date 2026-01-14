Studiehandledare Kinyarwanda
2026-01-14
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Vi söker nu en studiehandledare i Kinyarwanda. Tjänsten är en timanställning. Undervisningen är förlagd på Lindboskolan i Hallstahammar. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Lärarexamen är önskvärd, godkänd gymnasieexamen är ett minimikrav. Mycket goda kunskaper i Kinyarwanda såväl i tal som i skrift. God kännedom om kultur och traditioner inom modersmålets språkområde. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter önskvärt.
Avgörande att utdrag ur belastningsregistret kan uppvisas innan anställning.
Rekryteringsarbetet sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
