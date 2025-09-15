Studiehandledare i arabiska till Kävlinge Lärcentrum
Kävlinge Kommun / Yrkesvägledarjobb
2025-09-15
Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Sektor arbetsliv och fritid innefattar kultur och fritid, arbetsmarknad och integration, externt gymnasium och vuxenutbildning samt individ- och familjeomsorg.
Vi söker nu medarbetare till en av våra nio enheter, enheten Lärcentrum som innefattar Introduktionsprogram, Kommunal vuxenutbildning (inklusive SFI) samt studie- och yrkesvägledning. Vi erbjuder ett mycket intressant och stimulerande arbete i en enhet med kompetenta och engagerade medarbetare där du får stora möjligheter att vara med och bidra till utvecklingen.
Vi söker nu en studiehandledare i arabiska inom våra introduktionsprogram.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på c:a 15 %.
Goda relationer till elever och kollegor är viktiga framgångsfaktorer för oss. Alla elever ska känna sig trygga och få göra sin röst hörd! Som personal ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att inspirera, stödja, stimulera, ställa krav och göra det möjligt för varje elev att utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå goda resultat.
Du samarbetar med de undervisande lärare vars ämnen du stöttar eleverna språkligt i. Det är pedagogerna som styr över om stöttningen ska ske för lektioner, under lektioner eller efter lektioner.
Är du den vi söker?
Vi söker dig med studiehandledningsutbildning.
Det är också meriterande att ha en pedagogisk eller beteendevetenskaplig utbildning. Studiehandledare arbetar ofta nära lärare och specialpedagoger för att stödja elever med särskilda behov.
För att arbeta som studiehandledare är det viktigt att ha gedigna kunskaper i både svenska och det aktuella modersmålet. Du ska ha god datorvana och gärna erfarenhet av sådana digitala verktyg som Office 365, Skype, Sharepoint, Google classroom, Teams etc, som används i verksamheten.
Du är väl förankrad i rådande styrdokument och arbetar medvetet med elevers inflytande och delaktighet. Ditt arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och du tar din del av ansvaret för att skolan arbetar mot uppställda mål och för att föra den pedagogiska utvecklingen framåt.
Du är en utvecklingsbenägen person som vill arbeta aktivt för att skapa bästa möjliga utbildning och studiesituation för våra elever. Du brinner för att på bästa sätt samspela med våra elevgrupper och för att möta olika elevers skilda förutsättningar och behov. Allt handlar om att hitta framgångsrika metoder och förhållningssätt som gynnar elevernas utveckling. Du har en god förmåga att samarbeta och vill bidra till ett kollegialt utbyte och lärande. Du känner stor entusiasm inför utvecklingsarbete, intresserar dig för ny forskning på utbildningsområdet, vill omsätta dina kunskaper för elevernas bästa och ta en aktiv del i skolans kvalitetsarbete.
Erfarenhet av liknande uppdrag är meriterade.
Om anställningen
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Du beställer ett utdrag på polisen.se https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Antal tjänster: 1
Typ: Särskild visstidsanställning
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Urval: Urval görs löpande och sökande kan komma att kallas till intervju innan ansökningstiden gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
