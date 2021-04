Studieadministratör - Göteborgs universitet - Administratörsjobb i Göteborg

Göteborgs universitet / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-14Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet är en av landets ledande inom utbildning och forskning kring journalistik, medier och kommunikation. Vi strävar efter att väva samman utbildning i toppklass med forskning i framkant.En av våra studieadministratörer är tjänstledig för studier och vi söker därför en vikarie på 50%.2021-04-14Tjänsten är bred och innefattar bland annat mycket rådgivning och stöd till studenter genom e-post, personlig kontakt och per telefon, stöd till studierektorer i strategiska frågor som rör rekrytering och antagning, administration av kurser och examinationer. Som studieadministratör använder du många administrativa system. Du kommer att arbeta som internationell koordinator med ansvar för in- och utresande studenter samt med våra två masterprogram, där du kommer möta många internationella studenter. Goda engelskakunskaper är därför ett krav. Innehållet i tjänsten kan förändras under anställningens gång.Du kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med andra kollegor inom administrationen som tillsammans löser de utmaningar som uppstår. Tjänsten innebär mycket eget ansvar och möjligheter att bidra till verksamhetsutveckling genom att bistå med bra underlag och goda idéer.Se hela annonsen och sök tjänsten på gu.seAnsökan ska vara inkommen senast: 210505Varaktighet, arbetstidDagtid, vikariat från 210621-220228 Deltid 50%Sista dag att ansöka är 2021-05-05