Studerande polsktalande kundsupport till BookBeat!
För dig som motiveras av att ge utmärkt service och som är flytande i polska finns nu möjligheten att ta dig an tjänsten som agent i BookBeats supportteam. Detta är ett perfekt extrajobb för dig som studerar då du kan arbeta hemifrån utifrån ett flexibelt schema. Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
I dagsläget består BookBeats supportteam av en blandning av tysk-, svensk-, polsk-, holländsk-, dansk-, norsk- och finsktalande supportagenter som tillsammans arbetar för att ge så god service som möjligt till ljudboksplattformsanvändare. Behovet är långsiktigt och passen är förlagda främst på dagtid under vardagar men även helger/röda dagar kan bli aktuellt. Rollen är flexibel då du kan arbeta varifrån du vill och är således inte knuten till ett kontor. Du förväntas kunna arbeta minst 15-20h/v.
Som kundsupport kommer du främst att svara på polska och engelska kunders frågor i BookBeats webbaserade supportsystem. Det kan vara frågor kring hur tjänsten fungerar, tekniska problem, kontoinställningar, försäljningsfrågor etc. Till din hjälp har du för de vanligaste frågorna färdiga mailmallar som du kan utgå från i din återkoppling till kund.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Övrigt: I denna rekryteringsprocess kommer det finnas med ett live språktestDina arbetsuppgifter
Svara på inkommande frågor rörande exempelvis innehåll, kontoinställningar och försäljning från företagets kunder via mail.
Vi söker dig som
Är studerande på universitet eller högskola och har minst 1,5 år kvar av dina studier
Har tidigare erfarenhet av kundtjänst och administrativt arbete
Har möjlighet att arbeta minst 15-20h per vecka
Har mycket goda kunskaper i polska och engelska, såväl i tal som i skrift
Har bott, jobbat eller gått i skolan/på univeristetet i det landet som polska språket gäller, alternativt pluggat polska.
Det är även starkt meriterande
Har kunskaper i svenska, norska, tyska, finska, danska och/eller holländska
Som person är du litteraturintresserad och duktig på att uttrycka dig skriftligt. Du är nyfiken på att lära dig hur saker fungerar samt har en god känsla för kundservice och kundbemötande. Då arbetet är självständigt krävs det också att du har en god problemlösningsförmåga, är kommunikativ och vågar ta egna initiativ.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GGN8VQ". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
113 63 STOCKHOLM
