Studentmedhjälpare till DigiMaker
2025-09-30
Om jobbet
Som studentmedhjälpare i DigiMaker förväntas du hålla i workshops och evenemang, både enskilt och tillsammans med andra studentmedhjälpare. Du tar fram workshops i arbetslaget med övriga studentmedhjälpare och med stöd av ordinarie personal. Exempel på workshops är podcast, 3D-skrivare, 3D-modellering och programmering i Python. Om du blir studentmedhjälpare hos oss kommer du att få en spännande och lärorik inblick i den verksamhet som erbjuds inom DigiMaker. Du kommer också ha möjlighet att påverka utbudet av workshops utifrån din egen kompetens och dessutom få en chans att träna på att planera och hålla i workshops.
Läs mer om Digimaker här
Om dig
För att kunna söka till uppdraget skall du vara student vid Linköpings universitet. Vi söker studenter som är intresserade av att vara med och driva och utveckla verksamheten vid DigiMaker, som finns på våra tre bibliotek på Campus Valla, Campus US och Campus Norrköping. Vi söker dig med intresse och kunskaper inom något eller flera av följande områden för att kunna hålla i introduktioner/workshops:
Podcast
Programmering
3D-skrivare
3D-modellering
Excel
Microsoft Copilot
Virtual Reality
Filmskapande
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska samt god IT- kompetens utgör krav för uppdraget. Arbetsuppgifterna kräver att du som person är flexibel, noggrann, har egen drivkraft och ett serviceinriktat förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet för arbetsuppgifterna.
Din arbetsplats
Universitetsbiblioteket söker nu studentmedhjälpare till uppdrag inom DigiMaker. DigiMaker är bibliotekets kombinerade Digital Lab och makerspace som finns i Studenthuset på Campus Valla, på Campus Norrköpings bibliotek och på Medicinska biblioteket. DigiMaker vänder sig främst till studenter, och vi ser därför studenters medverkan i utvecklingen av verksamheten som betydelsefullt. Som studentmedhjälpare blir du en viktig drivkraft i verksamheten och en röst för studenterna. DigiMaker är öppet för alla med LiU- anknytning och erbjuder en kreativ miljö där nya idéer och tekniker kan testas, användas och delas.
Om anställningen
Timarvoderad tjänstgöring under terminstid, omfattningen på tjänstgöringen kan komma att variera utirån verksamhetens behov. Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Ersättning utgår från fastställt timarvode för studentmedhjälpare.
Läs mer om förmåner för anställda här.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast 2025-10-21. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
