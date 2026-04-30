Studenter sökes för sommarjobb som montör - Göteborg
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Är du student och vill ha ett praktiskt sommarjobb där du får arbeta med händerna och se tydliga resultat av ditt arbete? Vi söker nu montörer till ett spännande uppdrag hos vår kund i Göteborg, en etablerad aktör inom inredningslösningar.
I rollen som montör får du arbeta med montering och installation av inredning i olika miljöer, såsom kontor, butiker och offentliga verksamheter. Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och får möjlighet att utveckla dina praktiska färdigheter inom montage och installation.
Du erbjuds
Som konsult hos Cleverex Bemanning erbjuds du en trygg anställning och ett utvecklande sommarjobb. Du får arbeta i ett sammansvetsat team där du ges möjlighet att lära dig yrket från grunden och successivt ta mer ansvar.
Efter avslutad sommarperiod finns goda möjligheter att fortsätta arbeta extra vid behov, förutsatt att samarbetet fungerar väl.Dina arbetsuppgifter
I rollen som montör kommer du att:
• Utföra montering av lös och enklare fast inredning i olika miljöer.
• Hjälpa till med utkörning, inbärning och hantering av material.
• Packa upp, förbereda och placera inredning inför montage.
• Använda enklare verktyg och följa instruktioner vid installation.
• Hålla ordning på arbetsplatsen samt hantera avfall efter utfört arbete.
• Rapportera tid och enklare avvikelser kopplat till uppdrag.Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Studerar, gärna inom bygg, teknik eller liknande (meriterande men inget krav).
• Har ett intresse för praktiskt arbete och tycker om att arbeta fysiskt.
• Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
• Har B-körkort (meriterande).
• Talar svenska obehindrat.
Tidigare erfarenhet av montage, verktyg eller hantverk är meriterande men inget krav.Övrig information
Anställningsform: Konsultuppdrag
Omfattning: Heltid (100%) under perioderna v.22-27 samt v.32-35. samt extra vid behov
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg med omnejd.
Lön: Enligt kollektivavtal.
Kontakt: Rekryteringsansvarig på Cleverex Bemanning.
Vi arbetar med löpande tillsättning så skicka in din ansökan redan idag.
OBS vi tar inte emot ansökningar via mejl.Om företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://bemanning.cleverex.se
411 36 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cleverex Bemanning Kontakt
Patrik Hedström patrik.hedstrom@cleverex.se
