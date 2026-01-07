Studenter sökes för kortare uppdrag som Projektassistenter
2026-01-07
Har du en lugn period i studierna framför dig och vill passa på att tjäna extra pengar? Är du dessutom en social person som tycker om att prata i telefon? Läs mer nedan och ansök redan idag då start är 28 januari!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker två Projektassistenter till vår kund CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Uppdraget är på deltid, 20 h i veckan och sträcker sig under två perioder (28 januari - 11 februari och 13 april - 17 april) med arbetstiderna 08:30-12:30 måndag - fredag.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Hos CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, får du komma in under en period och hjälpa till med insamlingsarbetet inför undersökningen av skolungdomars alkohol- och narkotikavanor. CAN genomför årligen en enkätundersökning bland skolelever i årskurs 9 samt år 2 på gymnasiet gällande alkohol- och narkotikavanor.
Inför enkätutskicken behöver de förstärkning av studenter som kommer jobba med att kontakta skolor via telefon och mejl för att samla in information om exempelvis antal klasser och elever på skolan. Dokumentation sker i Excel och du kommer få allt material du behöver för att genomföra dina arbetsuppgifter. Arbetet sker ifrån deras kontor vid Skanstull, Södermalm, och under perioden kommer du tillhöra avdelningen för Utredning & Forskning.
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Är studerande på eftergymnasial nivå eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Trivs med telefon som främsta arbetsverktyg
Det är meriterande om du:
• Har arbetslivserfarenhet inom utredningar, marknadsundersökningar och/eller enkäter
Tjänsten passar dig som är flexibel och har god tillgänglighet för arbete samt tycker om att arbeta med telefon som främsta verktyg. Du är serviceinriktad och har lätt för att prata med nya människor. Vidare är det av vikt att vara mycket noggrann och kommunikativ.
