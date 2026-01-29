Studenter för sommarjobb hos Löfbergs
Vill du sommarjobba och jobba extra på ett företag som vill bidra till en mer hållbar framtid? Är du positiv, flexibel och initiativrik? Då har vi på Adecco jobbet för dig! Just nu söker vi sommarpersonal till attraktiva Löfbergs.Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Nu söker vi studenter som vill sommarjobba samt jobba extra under studietiden på Löfbergs. De olika rollerna vi söker är:
Processoperatör:
Som processoperatör på Löfbergs kommer du att arbeta med att övervaka och säkerställa att tillverkningsprocessen fungerar väl och effektivt enligt uppsatta riktlinjer. Du kommer att arbeta med planering, förberedelse och genomförande av processen för att tillsammans med dina kollegor uppnå produktionsmålen. För att säkerställa flödet och kvalitén i processen kommer du att ha samarbete med andra avdelningar vilket ställer höga krav på din kommunikativa förmåga.
I din roll som processoperatör kommer några av dina arbetsuppgifter innebära:
• Rostning och malning av kaffe
• Övervakning av styrsystem
• Analysering av processen
• Genomföra säkerhetsronder
Maskinoperatör pallasteriet:
Som maskinoperatör i pallasteriet kommer du att arbeta i produktionen och det innebär att dina uppgifter består av truckkörning, systemhantering, åtgärda lättare driftstopp, 5S och se till att produktionsflödet är optimalt. Mycket av arbetet sköts av maskinerna och det är din uppgift att se till att allt flyter på utan problem och att produktionen håller rätt kvalité.
Maskinoperatör produktion:
Du kommer att arbeta i produktionen och det innebär att du kommer att få arbeta vid flera olika maskiner med varierande arbetsuppgifter. Då Löfbergs tillämpar rotation i arbetsgruppen ges du möjlighet att lära dig flera olika moment. Mycket av arbetet sköts av maskinerna och det är din uppgift att se till att allt flyter på utan problem och att produktionen håller hög kvalité.
I din roll som maskinoperatör till pallasteriet eller produktion är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Tillsyn av maskiner
• Problemlösning
• Systemhantering
• Kvalitetskontroller
• Truckkörning
Lager/logistik:
Du kommer framför allt att arbeta med orderplock, sortering och lastning/lossning av gods. Service, planering och problemlösning är en stor del av ditt arbete för att säkerställa ett effektivt och resultatinriktat arbetssätt.
I alla rollerna ingår arbete i och hantering av Löfbergs affärssystem, truckkörning samt arbete med livsmedelssäkerhet. Detta förutsätter att du har datavana och har truckkort.
Om dig
Vi söker dig som studerar i Karlstad eller har annan huvudsaklig sysselsättning och som har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. Du har en god förståelse för att din arbetsinsats har betydelse för en lyckad slutprodukt. Du gillar att arbeta med andra människor och sprider gärna positiv energi bland kollegor samt bidrar till ett gott samarbete. Din lösningsfokuserade och flexibla personlighet kommer att vara uppskattad då du har lätt för att byta arbetsuppgift, arbetsgrupp eller skift beroende på hur behovet förändras hos kunden.
Vidare ser vi att du har en vilja att hålla ordning och reda på din arbetsplats och du har en bra medvetenhet kring god kvalité. Som person är du ansvarsfull, initiativtagande och vill gärna visa framfötterna genom att bidra med det lilla extra samt se förbättringsmöjligheter.
Viktigt för tjänsterna är:
• Truckkort A+B
• Datavana
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och språk
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet!!
Om anställningen
Sommarjobbet på Löfbergs är en del av vår personaluthyrning vilket innebär att man blir anställd hos Adecco för att utföra arbete på Löfbergs. Sommarjobbet är ett konsultuppdrag sommaren 2026 med tillsättning löpande. Vi ser gärna att du efter sommaren kan arbeta extra under för att täcka eventuell frånvaro hos kund.
Om ansökan
Tjänsten har start efter överenskommelse och rekryteringsarbetet sker löpande så vänta inte till sista ansökningsdatum med din ansökan. Vänligen bifoga CV och personligt brev och sök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Mattias Olsson, 0736847297, mattias.olsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
.
Välkommen med din ansökan!
Maskinoperatör, Truckförare, Process, Orderplock, Produktionsmedarbetare, Löfbergs, Kaffe, Karlstads Universitet, KAU, Karlstad, Adecco Ersättning
