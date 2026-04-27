Student Assistant
Elevassistent till Internationella Engelska Skolan Sigtuna
Vill du göra verklig skillnad i barns och ungas vardag?
Internationella Engelska Skolan i Sigtuna söker nu en trygg, engagerad och lösningsfokuserad elevassistent som vill vara med och skapa en positiv och utvecklande skolmiljö.
Hos oss får du en viktig roll där du varje dag bidrar till elevernas lärande, trygghet och utveckling - både i och utanför klassrummet. Om rollen
Som elevassistent arbetar du nära en eller flera elever och stöttar dem i både deras kunskapsutveckling och sociala samspel.
I rollen ingår arbete med elever inom autismspektrumtillstånd (AST), där du anpassar stöd, struktur och bemötande utifrån elevens individuella behov.
Du finns med under:
• Lektioner
• Raster
• Övriga aktiviteter under skoldagen
• Vid behov även på fritids
Du är en viktig vuxen förebild som bidrar till struktur, trygghet och arbetsro. Arbetet sker i nära samarbete med lärare, elevhälsa och övrig skolpersonal. Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta med elever med NPF, särskilt autismspektrumtillstånd (AST)
• Har arbetat med olika funktionsvariationer
• Är trygg, stabil och flexibel
• Har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
• Är engagerad och ansvarstagande
• Har god samarbetsförmåga
• Kommunicerar tydligt och respektfullt
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift Meriterande:
• Gymnasieutbildning inom barn och fritid eller specialpedagogik
• Eftergymnasial utbildning inom specialpedagogiskt stöd
• Kurser inom NPF, särskilt inom autismspektrumtillstånd (AST)
• Kurser i bemötande, konflikthantering eller kommunikation
• Utbildning inom pedagogik eller socialt arbete Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person.
Du:
• Är lyhörd och bygger trygga relationer
• Har förståelse för tydliggörande pedagogik och vikten av struktur i arbetet med elever inom AST
• Möter elever med värme, respekt och tydlighet
• Kan anpassa ditt stöd efter individens behov
• Trivs i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: aaron.wallace.sigtuna@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://sigtuna.engelska.se/
Lehmans gata 31 (visa karta
)
193 37 SIGTUNA Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Sigtuna Kontakt
Aaron Wallace aaron.wallace.sigtuna@engelska.se 08 544 735 30
