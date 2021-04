Strategisk inköpare till Scanreco - Bravura Sverige AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Om Bravura:Bravura är experter på rekrytering inom tjänstemannaområdet och hjälper företag i hela Sverige att tillsätta allt från nyckelpositioner och andra permanenta tjänster till kortare deltidsuppdrag. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter och vi förmedlar jobb både till dig med erfarenhet och till dig i början av karriären. På Bravura brukar vi säga att vi stärker företag genom människor och människor genom jobb. Vår roll är att erbjuda dig jobbmöjligheter och att förenkla för dig som söker jobb via oss. Vi drivs av ett personligt engagemang i varje rekrytering, där dialog, snabbhet och återkoppling är nyckeln till ett lyckat resultat.2021-04-14Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Scanreco.Scanreco AB är ett väletablerat elektronikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför egenutvecklade trådlösa styrsystem för kranar och maskiner. Kunderna är några av världens ledande kran- och maskintillverkare. Merparten av produkterna exporteras. De erbjuder en trevlig arbetsmiljö i ljusa, nybyggda och trivsamma lokaler i Sätra med goda kommunikationer.Kontoret i Sätra har vuxit med 50% de senaste fem åren och idag är de ca 140 medarbetare. De har haft en årlig omsättningsökning på ca 15%. Samtliga avdelningar från lager och leverans till försäljning, inköp och ledning sitter under samma tak vilket bidrar till den goda gemenskap som präglar kulturen. Det finns en entreprenörskänsla där alla jobbar för varandra och hjälps åt mot gemensamma mål. Utöver kontoret i Sverige finns även enheter i USA, Canada och Tyskland. För mer information om företaget - besök hemsidanI rollen som strategisk inköpare har du fokus på att välja rätt leverantörer och strategier. Du bevakar den strategiska inköpsavdelningens val och arbetar nära dina kollegor i det dagliga arbetet. Ditt arbete kan exempelvis bestå av att söka leverantörer, lösningar och material; att besöka leverantörer samt prisförhandling. Du tillhör en avdelning bestående av sex andra personer.I och med att Scanreco har ett teknikdjup när det gäller radio ligger stort fokus på elektronik där du behöver vara införstådd med terminologin och produkterna. Leverantörsansvaret ligger hos de andra strategiska inköparna.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Ingenjörsutbildning alternativt motsvarande kunskap från erfarenhetErfarenhet av strategiskt inköp, gärna inom elektronikGoda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelskaUtöver din formella erfarenhet är personliga egenskaper viktiga för att lyckas i den här rollen. För att trivas bör du vara trygg i att ha olika samarbeten, såväl internt som externt och du bör också vara säker i mötet med andra. En förutsättning är också att du är självgående, kommer med initiativ och driver ditt eget arbete framåt.Övrig information:Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura, men du kommer anställas direkt hos Scanreco.Start: Enligt överenskommelsePlats: SätraLön: Enligt överenskommelse