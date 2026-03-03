Strategisk inköpare
2026-03-03
Vill du vara med och bygga framtidens leveranskedja hos en världsledare inom högteknologi? Som Strategiskt inköpare hos vår kund spelar du en nyckelroll på företaget då de står inför en kraftig tillväxtresa. Du ansvarar för att proaktivt leda och strukturera inköpsarbetet genom att utmana befintliga leverantörer, identifiera nya globala partners och säkerställa att vi når våra högt ställda mål för både leveransprecision och lönsamhet. Du kommer att arbeta i en internationell miljö som präglas av innovation och snabb utveckling. Nu finns chansen att ansluta till ett professionellt team med högt i tak där man verkligen bryr sig om varann. Företaget erbjuder en rad möjligheter och förmåner utöver denna, både utmanande och viktiga roll.
Randstad AB stöttar i denna rekryteringsprocess, men anställningen är en direktanställning hos vår kund. Om du har några frågor ang rollen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att ta kontakt med rekryteringskonsult Linda Cooper, linda.cooper@randstad.se
Ansvarsområden
Leverantörsutveckling: Identifiera och utvärdera nya globala leverantörer samt utmana och utveckla befintliga partners gällande pris, kvalitet och ledtider
Långsiktig marknadsanalys och totalkostnad: Du håller koll på globala trender och prisförändringar i världen för att se till att vi inte bara köper billigt för stunden, utan gör de bästa affärerna på lång sikt för hela företaget
Strategisk planering och risksäkring: Du planerar hur vårt nätverk av leverantörer ska se ut i framtiden för att minska risker vid kriser eller materialbrist, och ser till att våra leverantörer utvecklas i samma takt som vår egen teknik
Kategoriansvar: Leda inköpsarbetet inom specifika områden och ansvara för kontrakt. Du kommer ha QBR och avtala om KPIer och hur de ska utvecklas hos leverantören
Internt samarbete: Arbeta nära produktion, R&D, produktledning och kvalitetsavdelningen för att säkra att materialflödet matchar företagets kraftiga volymökning
Kommersiell förhandling: Driva och ansvara för förhandlingar av ramavtal och inköpsvillkor för att säkerställa bästa möjliga affärsnytta och långsiktig leveranstrygghet
Processförbättring: Bygga upp och implementera strukturer för uppföljning genom KPI:er och scorecard-modeller för att säkra hög leveransprecision
Kvalitets- och riskhantering: Monitorera leverantörers prestation och proaktivt hantera risker i försörjningskedjan för att minimera störningar i produktionen
Efterlevnad: Säkerställa att alla inköpsprocesser följer gällande regelverk kring exportkontroll
Operativ styrning i SAP: Säkerställa korrekt data i affärssystemet, optimera beställningsmängder och ansvara för att ledtiderna är uppdaterade för att möta produktionens behov
Övrig information:
Anställningsform: tillsvidareanställning med en prövotid på 6 mån
Start: omgående
Arbetsplats: Täby/Arninge Kvalifikationer
Vi söker dig som är en driven och analytisk inköpare som vill arbeta med att skapa ordning, struktur och resultat. Rollen kommer att ha ett stort antal kontaktytor både internt och externt. Detta ställer höga krav på en god kommunikativ förmåga och viljan att skapa nätverk och affärsmässiga relationer
Flera års erfarenhet av strategiskt inköp från en teknikintensiv industri
Mycket god vana av att arbeta i SAP, Movex eller M3. Du förstår vikten av datakvalitet och har erfarenhet av att uppdatera ledtider, optimera beställningsmängder och säkra leveransprecision
Dokumenterad förmåga att analysera marknaden och arbeta med leverantörsutveckling
Akademisk examen (Master eller Bachelor) inom ekonomi alternativt specifik inköpsutbildning
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Observera att rollen kräver även ett svenskt medborgarskap samt att du genomgår en godkänd säkerhetsprövning
B -Körkort och möjlighet att resa i tjänsten. Både inom Sverige och EuropaOm företaget
