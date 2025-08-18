Strategisk inköpare
Elektroautomatik i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Skövde Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Skövde
2025-08-18
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elektroautomatik i Sverige AB i Skövde
, Åmål
, Göteborg
, Kungsör
, Södertälje
eller i hela Sverige
Din arbetsroll
Vi söker dig som vill driva leverantörsstrategi, utveckla långsiktiga relationer och säkerställa att våra inköpslösningar möter både affärsmål och kvalitetskrav.
Du kommer in i en fas där strukturer byggs upp, avtal formas och leverantörssamarbeten påverkar direkt våra marginaler och leveransförmåga.
Här får du ansvar - och möjligheten att påverka på riktigt.
I din roll ingår det att:
Utveckla och driva inköpsstrategier samt leverantörsportföljer.
Leda arbetet med leverantörsbedömningar och uppföljningar.
Analysera inköpsdata och arbeta med kategoristyrning.
Förhandla och teckna ramavtal.
Bygga strukturerade processer för inköp och leverantörshantering.
Bidra till rapportering och utveckling av inköpsrelaterade KPI:er.
Rollen har strategiskt fokus men kan innebära operativt stöd vid behov, särskilt i uppstarts- eller förändringssituationer.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av strategiskt inköp
Är affärsmässig, strukturerad och relationsinriktad
Har god vana av avtal, kravställning och leverantörsutveckling
Trivs i en miljö där struktur, kvalitet och ekonomi hänger ihop
Planerade resor ingår i tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Varför jobba hos oss?Hos Elektroautomatik erbjuder vi en dynamisk arbetsmiljö där du får stor frihet under ansvar. Vi tror på att belöna erfarenhet och expertis, och ger dig möjlighet att växa och utvecklas i en långsiktig roll. Du får arbeta med både stora och små kunder, inom en rad olika branscher, där flera är ledande inom sitt område. Här blir du en del av ett starkt team där samarbete och delad expertis står i fokus.
Vi uppmuntrar balans mellan arbete och fritid genom flexibla arbetstider och möjligheten till distansarbete. Vi erbjuder också ett generöst friskvårdsbidrag, sponsrade aktiviteter, och gemensamma frukostar för att främja en god arbetsmiljö. Vårt fokus på inkludering och utveckling gör att du kan känna dig som en viktig del av vår fortsatta framgång.
Om Elektroautomatik Produktion
Elektroautomatik Produktion är ett nytt affärsområde inom Elektroautomatik, specialiserat på att leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar inom kontraktstillverkning. Vi strävar efter att skapa långsiktiga kundrelationer och erbjuda ett mervärde genom effektiva produktionsprocesser och flexibilitet.
Vår verksamhet präglas av precisionsleveranser, kundnära samarbete och ett partnerskap där vi är mer än bara en leverantör. Vi arbetar nära våra kunder för att kontinuerligt förbättra och optimera deras lösningar och processer, vilket gör oss till en pålitlig och långsiktig affärspartner.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en utvecklande och ansvarsfull roll inom en framtidsinriktad och flexibel arbetsmiljö. Vi söker personer som brinner för att skapa värde, förbättra processer och vara en del av ett dynamiskt team.
Placeringsort: Skövde
Frågor om tjänsten?Kontakta rekryterande chef, Carolin Almström på 0500-10 34 10 eller carolin.almstrom@elektroautomatik.se
Om ElektroautomatikElektroautomatik är Sveriges största automationsintegratör. Vi är en helhetsleverantör inom automation och har stor kompetens inom samtliga områden - från idé till slutgiltig produktion. Vårt mål är att effektivisera och kvalitetssäkra kundernas produktion och logistik genom smarta automationslösningar. Vi har hög kompetens och tillsammans är vi ett engagerat lag som levererar. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elektroautomatik i Sverige AB
(org.nr 556100-1008), https://elektroautomatik.se/ Arbetsplats
Elektroautomatik Jobbnummer
9463745