Strategisk inköpare
Strategisk inköpare/upphandlare i Karlskrona
Vill du arbeta i en stor inköpsorganisation i tillväxt där du bidrar till ett säkrare Sverige? Hos Försvarsmakten kommer du att ha en nyckelroll där ditt arbete gör skillnad varje dag. Vi, Försvarsmakten, försvarar Sverige, våra allierade och vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer!
Om enheten
Försvarsmaktens inköpsenhet är placerad inom FMLOG (Försvarsmaktens logistikförband) och ansvarar för Försvarsmaktens upphandlingar och inköp i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning. Det arbetet vi genomför är avgörande för Försvarsmaktens försörjning samt strategiska och operativa förmåga. Vi arbetar enligt en fastställd kategoristyrd metodik och arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling.
Inköpsenheten består av sju avdelningar geografiskt spridda i Sverige. Vi söker nu en strategisk inköpare till vår avdelning Fastighetsservice och förplägnad i Karlskrona. Vi är prestigelösa, hjälpsamma och värdesätter ömsesidigt förtroende. Vårt dagliga arbete präglas av kontinuerlig kompetensutveckling samtidigt som vi ser vikten av välmående och balans - därför tillämpar vi flexibel arbetstid och har möjlighet till träning tre timmar i veckan på arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som strategisk inköpare ingår du i ett Kategoriteam och ditt ansvar blir bl.a. att:
• Leda och genomföra upphandlingar
• Avtalsansvar
• Bygga och vidmakthålla starka relationer med våra leverantörer och interna kunder
Kvalifikationer
Egenskaper som krävs för tjänsten inkluderar:
• Relevant akademisk utbildning, yrkesutbildning med kommersiell inriktning eller motsvarande kunskaper inhämtade från relevant arbetslivserfarenhet
• Minst tre års aktuell erfarenhet av att genomföra upphandlingar med affärsmässighet i fokus
• Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Goda kunskaper i Excel och WordDina personliga egenskaper
Vi värdesätter en person som är affärsmässig, noggrann, analytisk, lösningsfokuserad samt har förmågan att samarbeta och bygga starka relationer till leverantörer och interna kunder. Förmåga att överblicka behov och se helheten för att tillgodose Försvarsmaktens inköpsbehov är av stor vikt. Det är viktigt att du är en lagspelare och värdesätter laget före jaget. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Meriterande
Det är meriterande om du har någon eller några av dessa erfarenheter:
• Upphandlingar enligt LOU eller LUFS
• Kategoristyrt arbete
• Projektledning eller projektarbete
• Arbete i stora komplexa organisationerÖvrig information
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Befattningen är placerad i Karlskrona. Arbetsprov kan förekomma vid rekryteringen.
Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Mats Borg, Avdelningschef FAST, 072 187 71 69 eller Carl Wadhagen, HR-generalist, 070 840 34 51
Fackliga företrädare
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.
SEKO Eva-Britt Steen
SACO-s Madeleine Bagge
Försvarsförbundet OFR/S Helena Strid
OFR/O Stefan Joon.
Sista ansökningsdag
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-05. Din ansökan ska innehålla CV samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
