Strategisk inköpare - entreprenadupphandling
2026-02-05
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Strategisk inköpare entreprenadupphandling erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb inom inköp, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.
Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Välkommen till Gemensamma funktioner - en integrerad del av Svenska kraftnät som ska lösa de gemensamma utmaningarna. Gemensamma funktioner stöttar hela organisationen och jobbar dagligen för att förverkliga Svenska kraftnäts gemensamma mål.
Divisionen består av kommunikation, HR, rättsavdelning, inköp, säkerhet och beredskap, fastighet och hållbarhet.
Vi behöver kreativa, innovativa förmågor med olika kompetenser
• är Du en av dem?
I rollen som strategisk inköpare med inriktning entreprenadupphandling kommer du driva hela upphandlingsprocessen enligt LUF, lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna, i de projekt du ansvarar över. Du kommer arbeta tvärfunktionellt och i nära samarbete med den interna beställaren, projektledaren för projektet, teknikspecialister, ansvarig för hållbarhetsfrågor samt juridiska rådgivare.
Du arbetar närmast dina projektgrupper, men har även stöd hos dina inköpskollegor, för att tillsammans nyttja den kollektiva förmågan.
Inköpsfunktionens uppdrag är att stödja Svenska kraftnäts verksamhet och för-ändringsresa genom utveckling av ledarskap, kultur, varumärke och verksamhet. Inköpsavdelningen växer och står inför en utvecklingsprocess att optimera
inköpsaffären. Vi söker därför en strategisk inköpare med erfarenhet och intresse för entreprenadupphandling till vår enhet - där du även förväntas bidra till det strategiska kategoristyrningsarbetet genom att stödja kategoriansvarig vid behov. Dina arbetsuppgifter
• Driver upphandlingsprocessen i de projekt du ansvarar för.
• Projektleder samt säkerställer leverans och måluppfyllnad till de beställare du samarbetar med.
• Strategiskt arbeta kring verksamhetsutveckling genom att stödja kategori-
• Tvärfunktionellt och nära samarbete internt och externt.
Du arbetar närmast dina beställare, men har även stöd hos dina inköpskollegor, för att tillsammans nyttja den kollektiva förmågan.
Inköpsavdelningen består idag av ca 45 medarbetare inkl. konsulter som arbetar med upphandling av underhållsrelaterade tjänster, kraftprodukter, entreprenader, konsulter, direkt och indirekt material, IT samt elmarknad.
Du kommer tillhöra enheten Inköp stationer och Underhåll, som idag består av 9 medarbetare, inkl. konsulter.
Som strategisk inköpare finns rika möjligheter att utvecklas inom inköp och även till personlig utveckling inom Svenska kraftnät likväl som att utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen.
Inköpsavdelningen arbetar aktivt med förändringsarbete för att hela tiden utveckla inköpsverksamheten och präglas av inkludering, teamkänsla, öppenhet och kollegial stämning.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper.
I denna roll är det viktigt att du är relationsskapande med en hög samarbetsförmåga och gillar att arbeta med många kontaktytor internt och externt. Du har lätt att se till helheten och agerar självständigt för att nå uppsatta mål och leverera till organisationen och de beställare du samarbetar med. Som strategisk inköpare är du strukturerad och lyhörd inför beställaren samt använder din profession
genom att hålla samman upphandlingsprocessen. Du agerar även affärsmässigt i dina beslut och i din rådgivning till beställaren, där kvalitet är nyckeln, samtidigt som du tar hänsyn till andras perspektiv och uppskattar att följa det regelverk som vi agerar under.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Utbildning
En relevant utbildning för tjänsten som t.ex. civilekonom, civilingenjör, jurist eller liknande, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Du har även:
• Minst tre års erfarenhet från strategiskt inköp och minst 5 år inom upphandling.
• Några år erfarenhet av entreprenader och hur man driver entreprenadprojekt och därmed AB, ABT standardavtal.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av Lagen om offentlig upphandling (LUF/LOU).
• Erfarenhet av samverkansavtal.
• Erfarenhet från el-, kraft-, och/eller anläggningsbranschen.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
• Resor förekommer i mycket begränsad utsträckning i denna tjänst
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst utan provanställning
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Rekryterande chef, Nicoleta Teunis, tel.nr. 010-475 97 87
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, telefon 010-350 91 49
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erika Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
