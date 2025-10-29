Strategisk controller till Teknik- och fastighetsförvaltningen
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och utvecklar både stad och landsbygd inom kommunen. Vi har det samlade ansvaret för att planera och skapa de fysiska, juridiska och affärsmässiga förutsättningarna för en trygg och god livsmiljö i Botkyrka. Våra 125 medarbetare arbetar för att möjliggöra för ett bra boende och en attraktiv närmiljö oavsett var i livet man befinner sig.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en strategisk controller som vill bidra till att stärka Teknik- och fastighetsförvaltningens ekonomistyrning och analysförmåga.
Som strategisk controller arbetar du brett inom hela förvaltningens uppdrag och har en central roll i allt från budgetprocess och ekonomisk planering till uppföljning av investeringar.
I uppdraget ingår både att driva arbetet framåt samt att säkerställa att förvaltningens ekonomi är korrekt, tillgänglig och användbar för styrning och beslut. Du har en nyckelroll i att driva utveckling av ekonomi- och verksamhetsstyrning framåt och fungerar som ett kvalificerat stöd i ekonomiska och strategiska frågor.
Rollen som strategisk controller rapporterar till stabschef och samarbetar nära controllerchef, verksamhetschefer och andra ekonomer inom kommunen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- genomföra ekonomiska och strategiska analyser samt ta fram beslutsunderlag till ledning och nämnd
- genomföra utredningar och prognoser kopplade till förvaltningens mål och uppdrag.
- leda och driva utvecklingsprojekt kopplade till ekonomi och verksamhetsstyrning
- utveckla och implementera processer, rutiner och strukturer inom ekonomistyrning
- stärka förvaltningens verksamhetsanalysförmåga och säkerställa ett effektivt resursutnyttjande
- fungera som rådgivande och utbildande stöd i ekonomiska frågor till chefer och nyckelpersoner
- säkerställa god intern kontroll och att gällande regelverk efterlevs.
Som strategisk controller bidrar du till en effektiv och framtidsinriktad styrning av förvaltningens resurser. Du får en nyckelroll i att skapa långsiktigt hållbara beslutsunderlag och utveckla förvaltningens ekonomiska arbete. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid i takt med att organisationen utvecklas.
Vi erbjuder dig
Du blir en nyckelperson i en organisation där hållbarhet, ekonomisk styrning och långsiktigt resursutnyttjande står i fokus. Teknik- och fastighetsförvaltningen är en modern och framåtlutad organisation där utveckling, digitalisering och innovation är en naturlig del av vardagen. Vi arbetar systematiskt med att fånga upp idéer och behov från verksamheten oavsett om det gäller nya arbetssätt, förbättrade processer eller digitala lösningar. Som strategisk controller får du möjlighet att påverka både innehåll och arbetssätt i nära samverkan med verksamhetschefer och deras medarbetare
Du får ett brett uppdrag där du arbetar nära controllerteamet, kvalitetsstrateger, verksamheten och ledningen med stort mandat att utveckla och effektivisera ekonomistyrningen inom Förvaltningens verksamhetsområden. Du ges också goda förutsättningar för kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte och riktade insatser. Vi tillämpar årsarbetstid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss omfattning. Här gör du skillnad, för vår förvaltning, för kommunen och för dem vi är till för.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen inom ekonomi eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har gedigen erfarenhet av kvalificerat arbete med ekonomisk planering, verksamhetsstyrning, uppföljning och rapportering, där du självständigt har tagit fram och presenterat underlag för beslut.
Du har hög analytisk kompetens och har arbetat med att omsätta data och ekonomisk information till strategiska insikter och styrning. Du använder Excel som ett naturligt verktyg i ditt arbete för att bearbeta, analysera och visualisera information på ett strukturerat sätt.
Övriga krav för tjänsten:
- Erfarenhet av att leda team samt driva utredningar och utvecklingsprojekt.
- Erfarenhet av utvecklingsarbete eller projekt
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att förbättra processer i en organisation.
- Tidigare arbetslivserfarenhet kring anläggningar och investeringar.
- Erfarenhet av politiskt styrd organisation.
I rollen som strategisk controller är de personliga kompetenserna avgörande för att lyckas. Du behöver kunna skapa förtroendefulla relationer, samarbeta prestigelöst och bidra till ett gott samarbetsklimat i en komplex organisation. Som strategisk controller samarbetar du effektivt med andra och växlar smidigt mellan olika kontaktytor inom förvaltningen och med controllers i andra delar av kommunen.
Du arbetar strukturerat och självständigt, planerar och prioriterar för att leverera med hög kvalitet inom givna tidsramar. Ditt analytiska angreppssätt gör att du snabbt identifierar samband och mönster och kan omsätta komplex information till välgrundade beslut. Med ett lösningsorienterat och utvecklingsinriktat arbetssätt bidrar du till att utveckla ekonomiska processer och skapa långsiktigt värde för förvaltningen. Ersättning
