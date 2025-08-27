Strategic Sourcing Manager
2025-08-27
Om uppdraget Som Strategic Sourcing Manager kommer du att arbeta med affärs- och projektrelaterade inköpsfrågor kopplade till kundens flygprodukter, främst Gripen och T-7A Trainer. Du ansvarar för långsiktiga relationer med utvalda strategiska leverantörer och driver inköpsprocessen i både nya och befintliga projekt.
Rollen innebär även att agera projektledare för sourcingteamet inom större utvecklingsprojekt samt att bidra till ständiga förbättringar av arbetssätt och metoder. Du förväntas bygga ett starkt nätverk - både internt och externt - och vara en nyckelperson i att säkra leveranser med rätt kvalitet, kostnad och tidsram.
Krav - Flerårig erfarenhet (minst 8 år) av strategiskt inköp och affärsutveckling inom tekniskt komplexa verksamheter - Relevant akademisk examen, exempelvis MBA, civilingenjör, jurist (LL.M.) eller motsvarande - Dokumenterad förmåga att leda inköpsarbetet i stora utvecklingsprojekt - Stark affärsmässig förmåga samt vana att bygga och underhålla långsiktiga relationer - Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift - God samarbetsförmåga och drivkraft att bidra till kontinuerlig förbättring
Övrig information Placeringsort: Linköping Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2025-09-01 till 2026-08-31 (Möjlighet till förlängning)
Ansök senast 31 augusti 2025.
Säkerhetsprövning: Svenskt medborgarskap krävs.
Period: 2025-09-01 till 2026-08-31
http://www.progalaxy.se
Sanjay Sareen sanjay.sareen@progalaxy.se 0738500440
9479486